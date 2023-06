Lassé par les coups de pression de Kylian Mbappé, le PSG semble avoir perdu patience et pense à le vendre cet été. Une occasion en or pour le Real Madrid ?

Si Florentino Pérez a déclaré la semaine dernière à un supporter : « recruter Mbappé ? Oui, mais pas cette année », le président du Real Madrid aurait clairement changé sa position depuis la lettre de Kylian Mbappé adressée au Paris Saint-Germain pour annoncer qu’il ne lèverait pas l’option d’une saison en plus incluse dans son contrat qui expire en juin 2024.

Et avec le départ de Karim Benzema en Arabie saoudite et l’incertitude sur le dossier Harry Kane, les dirigeants madrilènes seraient désormais enclins à considérer une arrivée de l’attaquant parisien dès cet été. Surtout que le PSG, qui refuse de le voir partir gratuitement dans douze mois serait ouvert à un transfert. Florentino Pérez et les siens attendraient simplement que l'occasion se présente pour lancer les hostilités, selon L’Équipe.

Mercato PSG : Le Real prêt à une folie pour Kylian Mbappé ?

D’après L’Équipe, l’officialisation, lundi, de la volonté de Kylian Mbappé de ne pas prolonger à Paris a tout de même surpris les dirigeants du Real Madrid. Les Merengues ne s'attendaient pas à un tel timing et y décèlent la volonté de Mbappé de reprendre la main sur son avenir. Malgré ce nouveau rebondissement, le vice-champion d’Espagne reste prudent pour le moment.

Échaudé par la volte-face du Bondynois au printemps dernier, l’ancien club entraîné par Zinédine Zidane attend tranquillement que le coéquipier de Neymar force sa sortie ou que le Paris SG le mette officiellement en vente, avant de passer éventuellement à l'action. Si c'est le cas, Florentino Pérez ne laissera pas passer une telle opportunité et il serait prêt à débourser jusqu'à 200 millions d’euros. Le feuilleton ne fait donc que commencer.