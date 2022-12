PSG Mercato : Florentino Pérez répond aux fans du Real pour Mbappé

Publié par JEAN-LUC D le 01 décembre 2022 à 13:45

Alerté ces derniers jours par les supporters du Real Madrid pour le transfert de Kylian Mbappé, Florentino Pérez aurait changé d’avis sur l’attaquant du PSG.

Convaincus par les prestations de Kylian Mbappé à la Coupe du Monde au Qatar, les fans du Real Madrid ont envahi les réseaux sociaux pour demander à Florentino Pérez de mettre de côté son orgueil afin de revenir à la charge pour le recruter l’été prochain. Un site dédié au club madrilène, Madrid Zone, a même révélé que « Kylian Mbappé n'a toujours pas abandonné son rêve de rejoindre un jour le Real Madrid. Il est toujours très contrarié par le PSG et pourrait raviver son envie de partir en 2023, même s'il se concentre actuellement sur la Coupe du Monde. » Et selon la presse anglaise, le président des Merengues aurait lui aussi retourné sa veste pour l’international français de 23 ans et envisagerait désormais de lancer une nouvelle offensive à l’issue de la saison en cours.

PSG Mercato : Florentino Pérez prêt à relancer Kylian Mbappé

Mercredi, le tabloïd britannique The Athletic a révélé que le Paris Saint-Germain pourrait se laisser convaincre par une offre historique pour Kylian Mbappé l’été prochain, les dirigeants parisiens ne souhaitant pas voir le phénomène français s’en aller librement en 2024. Ce jeudi, le média anglais ajoute que le club de la capitale s’attendrait à une nouvelle tentative du Champion d’Espagne pour l’ancien avant-centre de l’AS Monaco.

D’autant que journal ibérique La Defensa Central assure que Florentino Pérez aurait récemment confié à son entourage qu’il n’exclurait pas un retour en flamme de la Maison Blanche pour l’enfant de Bondy. Le patron du Real serait convaincu que cette quatrième tentative pourrait être la bonne pour l’arrivée de Mbappé au Santiago Bernabeu. Liverpool, également cité sur les traces du partenaire de Messi et Neymar n’étant pas prêt à s’appauvrir pour le recruter.