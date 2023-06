Castello Lukeba fera partie des joueurs sollicités à l'OL cet été. Le défenseur central formé à Lyon a donné un indice sur son avenir.

Mercato OL : Lyon a besoin d'argent

L'OL a besoin d'argent et devrait vendre au moins un joueur cet été. Castello Lukeba est l'une des plus grosses valeurs marchandes de l'effectif, et fera certainement l'objet de convoitises sur le marché des transferts. En fin de contrat en juin 2025, il est l'un des principaux candidats à un départ, avec Rayan Cherki notamment.

Avant son départ, Jean-Michel Aulas voulait récupérer 70 millions d'euros sur les ventes cet été. John Textor a assuré que cette barre ne devra pas forcément être atteinte, mais nul doute que l'OL devra récupérer de l'argent. Les indésirables comme Karl Toko-Ekambi ou Tino Kadewere ne rapporteront pas beaucoup d'argent, et les Gones vont devoir laisser filer des joueurs sollicités par des gros clubs.

Castello Lukeba n'est pas encore fixé sur son avenir

"Franchement, je ne sais pas ce qui se passe en interne, qui est aux commandes, il y a beaucoup de changement, alors je laisse mes représentants gérer cela. Après l’Euro, on verra", a déclaré Castello Lukeba dans les colonnes du Progrès. Comme beaucoup d'autres, le défenseur central nage dans le flou avec la direction lyonnaise, qui n'a toujours pas de directeur sportif.

Le jeune joueur de 20 ans souhaite dans un premier temps se concentrer sur l'Euro Espoirs (du 21 juin au 8 juillet) pour lequel il a été sélectionné avec les Bleuets. Les jeunes français affronteront l'Italie, la Norvège et la Suisse. Castello Lukeba n'est donc pas encore fixé sur son avenir, alors que l'ancien président Jean-Michel Aulas avait initié des discussions concernant une éventuelle prolongation de contrat. Ces dernières semblent être au point mort depuis la prise de pouvoir de John Textor.