Le conseiller sportif d’OL Groupe, Sonny Anderson quittera son poste la saison prochaine. Il cherche d’ores et déjà un nouveau point de chute.

Sonny Anderson et l’OL, c’est fini !

Dans une interview accordée à Nice-Matin, le conseiller sportif d’OL Groupe, Sonny Anderson a annoncé son départ de l’Olympique Lyonnais à l’issue de la saison. Il est en froid avec le nouveau président du club, John Textor. Sonny Anderson connaît bien L’OL. Il a porté les maillots de ce club entre 1999 et 2003.

Il a été nommé à ce poste en février 2023 par Jean-Michel Aulas. John Textor ne compte plus sur lui. « J’ai un contrat jusqu’au 30 juin, mais le club a décidé de ne pas continuer avec moi pour l’an prochain », a déclaré l’ancien international brésilien.

Sonny Anderson veut rejoindre l’AS Monaco

Sonny Anderson souhaite continuer l’aventure en France. Dans quel club ? On ne sait pas encore. Il ouvre la porte à un retour dans son ancien club, l’AS Monaco ou encore à l’OM. « Je ne ferme jamais la porte. Je suis toujours attaché à Monaco et à Marseille. Je vais souvent à Louis II et j’ai gardé beaucoup de contacts à l’ASM. Je les suis de près. S’il y a une possibilité, oui. Mais je ne ferai pas n’importe quoi », a lancé le Brésilien.

Anderson veut un club où il n’y a pas trop de pression. « Les coaches ne sont pas du tout respectés. Lyon a vu passer quatre entraîneurs cette saison, Marseille, pareil. On ne leur laisse plus le temps. Au PSG, si tu ne gagnes pas la Ligue des champions, tu sors. Ils sont dans l’urgence et ça ne marche pas. Il faudrait un poste dans lequel je me sente à l’aise », a ajouté l’ancien attaquant brésilien.