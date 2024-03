Le technicien français, Pierre Sage réalise un travail formidable à la tête de l’OL. La direction du club discute de son avenir.

Pierre Sage transforme l’OL

L’OL se porte mieux depuis l’arrivée du technicien français, Pierre Sage sur le banc de l’équipe. Il a rejoint les Gones en novembre 2023 après le départ de Fabio Grosso. Il a rapidement conquis le cœur de ses dirigeants et des supporters, et il pourrait continuer l’aventure au sein de ce club la saison prochaine.

Sous sa direction, les Lyonnais sont beaucoup plus entreprenants que depuis le début de cette saison. Sur les quinze derniers matchs de l’Olympique Lyonnais toutes compétitions confondues, Pierre Sage et ses hommes ont remporté 12 victoires, et ont essuyé trois défaites.

Pierre Sage va-t-il rester à l’OL la saison prochaine ?

Selon L’Equipe, les dirigeants du club pensent déjà à l’avenir de Pierre Sage sur le banc de l’OL. La direction du club ne lui a pas encore annoncé sa décision. Les discussions se poursuivent. L’arrivée du nouveau directeur sportif, David Friio pourrait changer les choses et le technicien pourrait faire ses valises. La prudence est donc de mise. Ce dernier est venu certainement avec son réseau et de nouvelles visions.

David Friio et le président de l’OL, John Textor vont poursuivre les discussions pour sceller le sort de l’ancien international français. Le poste de Pierre n’est pas encore menacé. Il continue de réaliser des merveilles à la tête de cette équipe. Sauf retournement de situation, il continuera d’entraîner le club rhodanien la saison prochaine.