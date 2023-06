John Textor a annoncé que l'OL pourrait être utilisé pour permettre à Botafogo de se renforcer. Une nouvelle que beaucoup voient d'un mauvais oeil à Lyon.

Mercato OL : John Textor veut renforcer Botafogo grâce à Lyon

John Textor alterne le chaud et le froid auprès de ses supporters depuis son arrivée. Très ambitieux, le discours de l'homme d'affaires américain a enthousiasmé certains supporters, mais certains ne voient pas très clair dans son jeu. Son manque de clarté lui est parfois reproché, alors que le club lyonnais est dans le flou, en pleine reconstruction de son organigramme et sans véritable projet sur le long terme.

Une déclaration de John Textor est venue rajouter de l'inquiétude côté lyonnais. "Nous envisageons d'utiliser les capitaux lyonnais pour faire signer des joueurs en Amérique du Sud qui joueront d'abord ici. Ils seront achetés par Lyon, mais passeront par Botafogo. Il pourrait s'agir d'un prêt, d'un achat en collaboration avec les clubs", a déclaré le président de l'OL.

L'OL pourrait payer pour aider Botafogo

Un lien entre les deux clubs de John Textor qui pourrait plus bénéficier à Botafogo qu'à Lyon sur le court comme sur le long terme. Plus inquiétant encore, l'OL pourrait financer en partie la construction des nouveaux terrains d'entraînement du club brésilien. Le journal brésilien Globo annonce en effet qu'une partie du budget alloué aux travaux, s'élevant à plus de 30 millions d'euros, viendrait directement des caisses de l'Olympique Lyonnais.

En échange, lorsque l'équipe française identifiera un joueur ayant du potentiel dans le pays ou un joueur brésilien qui se blesse et souhaite se rétablir près de sa famille, il pourra effectuer les activités dans ce complexe, qui disposera de deux terrains et d'un terrain réduit. Pas sûr que les Lyonnais y gagnent beaucoup.

John Textor semble donc avoir revu son jugement selon lequel il n'y aurait pas de liens entre les clubs qu'il possède. D'autant plus que l'Américain est également responsable de Crystal Palace et de Molenbeek, et que des échanges ne sont pas à exclure à l'avenir.