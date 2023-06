Alors qu'un départ de Jean-Philippe Krasso de l’ASSE semblait se profiler, un revirement inespéré est évoqué au sujet de sa prolongation.

Mercato ASSE : Jean-Philippe Krasso annoncé vers un départ

Jean-Philippe Krasso a jusqu’au 30 juin 2023 pour décider de son avenir à l’ASSE. C’est en effet à cette date que son contrat avec le club ligérien se termine officiellement. L’attaquant a reçu depuis plusieurs semaines une proposition de l’AS Saint-Etienne pour prolonger son aventure dans le Forez, mais lui et son clan n’ont pas encore donné de réponse officielle à la direction stéphanoise. Ils prennent leur temps afin d'éplucher les nombreuses offres transmises au buteur des Verts.

Jean-Philippe Krasso a suscité l’intérêt de prétendants en Europe et ailleurs après sa saison canon en Ligue 2. Il avait inscrit 17 buts et offert 12 passes décisives en 35 matches disputés. Vu le nombre important et le calibre des courtisans de l’international ivoirien, Loïc Perrin avait indiqué qu’il y avait peu de chance de le convaincre de rempiler à l’ASSE. Le départ du décisif avant-centre est même annoncé par certains médias.

Le clan Krasso change sa position

Mais contre toute attente, les représentants de Jean-Philippe Krasso auraient revu leur position, suite à une nouvelle offre de l'ASSE, plus intéressante. D’après Team Football, « Saint-Étienne est revenue à la charge avec des propositions salariales et une prime à la signature intéressantes ». Et cette proposition a séduit l’agent du joueur, Alexandre Reta (Hagen Sport Management), à en croire le média, qui assure : « La balance penche désormais vers une suite de l’aventure (du buteur, ndlr) à Geoffroy Guichard. »

Jean-Philippe Krasso était pourtant annoncé tout proche de rejoindre l’Etoile Rouge de Belgrade en Serbie, d’après le média serbe Mozzart Sport. Mais la piste se serait refroidie. À en croire Team Football, « les approches de l’Etoile Rouge de Belgrade n’ont pas fait long feu, car le joueur semble centré sur les grands championnats. »