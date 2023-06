Malgré l’interêt de clubs saoudiens, Jean-Philippe Krasso pourrait rester en Europe. Un club serbe serait en pole position pour le recruter.

Mercato ASSE : Jean-Philippe Krasso se rapproche de l'Etoile Rouge de Belgrade

Où va jouer Jean-Philippe Krasso la saison prochaine ? C’est la grosse interrogation sur l’avenir de l’attaquant de l’ASSE, tant il est convoité. Alors que l'intérêt de clubs saoudiens ont été révélés par le journaliste Romain Molina, en début de semaine, un autre prétendant de l'international ivoirien a émergé.

Selon les informations du Mozzart Sport, média sportif serbe, l’Etoile Rouge de Belgrade est passée à l'offensive pour recruter le N°17 de l’AS Saint-Etienne. Des représentants du club phare de Serbie se seraient déplacés en France pour négocier avec le joueur libre de tout contrat le 30 juin. L’Etoile Rouge lui aurait transmis une proposition salariale estimée à 600 000 euros par an, en plus des primes. Et selon les échos en provenance de la Serbie, un accord entre les parties pourrait être conclu en fin de semaine.

Jean-Philippe Krasso se voit très convoité

Ce n’est pas la première fois que le nom de Jean-Philippe Krasso est associé à des clubs dans des championnats exotiques. Son profil intéressait déjà le Dynamo Kiev (Ukraine) puis le Maccabi Haïfa (Israël) la saison dernière. Avant l’ouverture officielle du mercato estival, son nom a été associé à Rakow Czestochowa en Pologne.

Il y a également quelques grosses pointures parmi ses prétendants. Lors du dernier mercato hivernal, le Borussia Mönchengladbach avait tenté d’attirer le natif de Stuttgart en Bundesliga, mais il avait repoussé l’offre. Cet été, l’Eintracht Francfort pense à lui pour remplacer Randal Kolo Muani sur le départ.

En Ligue 1, le Montpellier HSC a coché le nom du meilleur buteur et passeur décisif de l’ASSE, pour anticiper un transfert d’Elye Wahi. Jean-Philippe Krasso a aussi des touches en Belgique. Il serait la cible de quatre clubs, dont le RSC Anderlecht. Vu l'intérêt qu'il suscite partout en Europe et en dehors, tout porte à croire que Jean-Philippe Krasso ne prolongera pas son contrat chez les Verts. D'aileurs, Loïc Perrin a prolongé rapidement le contrat de Gaëtan Charbonnier pour compenser le départ de l'international ivoirien.