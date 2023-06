Malgré la volonté de Kylian Mbappé de quitter le PSG à la fin de son contrat, le Real Madrid veut l’attirer dès cet été avec une proposition incroyable.

Sous contrat jusqu’en juin 2024, Kylian Mbappé a officiellement informé le Paris Saint-Germain qu’il ne lèvera pas l’option d’une année supplémentaire dont il dispose, ouvrant ainsi la porte pour un départ libre dans douze mois. Une option que le club de la capitaine ne semble pas envisager. Selon plusieurs sources concordantes, le président Nasser Al-Khelaïfi serait prêt à une vente de l’attaquant de 24 ans dès cet été.

De son côté, l’international français souhaite rester la saison prochaine pour honorer son engagement jusqu’à son terme. En attendant un éventuel bras de fer entre les deux parties, le Real Madrid serait enclin à profiter de la situation pour attirer Kylian Mbappé durant ce mercato estival. Florentino Pérez et les siens prépareraient même déjà leur offensive dans ce dossier.

Mercato PSG : Ferland Mendy échangé contre Kylian Mbappé ?

Le départ de Karim Benzema en Arabie saoudite pourrait totalement changer les plans du Real Madrid pour Kylian Mbappé cet été. Avec la fameuse lettre du joueur à sa direction, l’agent FIFA Marco Kirdemir a récemment annoncé qu’il y a une forte probabilité de le champion du monde 2018 sous les couleurs du Real Madrid la saison prochaine.

« Le Real Madrid se prépare. Il va faire ses devoirs cet été. À 99% ou 100%, nous verrons Mbappé au Bernabeu cette saison et nous le verrons lors de sa présentation », a déclaré Kirdemir à CBS Sports. Pour autant, le club madrilène refuse de payer 200 millions d’euros dans cette affaire. Pour éviter cela, OK Diario révèle que Florentino Pérez a déjà réfléchi à un plan pour avoir Mbappé à moindre coût.

Conscient que le Paris SG souhaite avoir plus de joueurs français dans son effectif, le président de la Maison-Blanche serait prêt à envoyer son latéral gauche Ferland Mendy plus un chèque d’une centaine de millions d’euros à Paris pour avoir Mbappé. Reste à savoir si cette opération sera acceptée par Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos.