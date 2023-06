Après des semaines de spéculations, le couperet est tombé : Karim Benzema quitte bien le Real Madrid, après 14 années de bons et loyaux services.

Le feuilleton agitait la planète football depuis plusieurs semaines. Le départ de Karim Benzema a été l'objet de nombreuses rumeurs l'envoyant notamment en Arabie saoudite pour une somme astronomique. L'attaquant de 35 ans s'est également prêté au jeu, en se moquant du quotidien espagnol Marca lors d'une interview : « Pourquoi devrais-je parler du futur ? Je suis au Real Madrid, nous avons un match samedi. Internet, ce n'est pas la réalité. Je sais à quel point je suis apprécié des fans du Real Madrid. Je suis vraiment fier de ma carrière. Je me souviendrai toute ma vie du jour où j'ai signé au Real Madrid » avait-t-il lâché il y a quelques jours.

Après ces propos, tous les spécialistes du football étaient complètement perdus. Foot Mercato a pris ses précautions en estimant un départ de Karim Benzema en 2024, compte tenu des pistes étudiées par la Casa blanca cet été. Plusieurs buteurs de prestige seraient en effet dans la short-list de Florentino Pérez, le président du Real. Romelu Lukaku (Inter Milan), mais aussi Harry Kane (Tottenham) et Roberto Firmino (Liverpool) y figureraient selon plusieurs sources.

Le Real Madrid confirme le départ de Karim Benzema

Il y a eu un nouveau rebondissement ce dimanche. Pire qu'un rebondissement, un tremblement de terre. Karim Benzema va bel et bien quitter le Real Madrid, comme pressenti ces dernières semaines. C'est le club lui-même qui a annoncé son départ, après 14 ans de bons et loyaux services. « Le Real Madrid CF et notre capitaine Karim Benzema ont convenu de mettre fin à sa brillante et inoubliable période en tant que joueur de notre club » a-t-il annoncé sur son site officiel.

La nouvelle fait d'autant plus l'effet d'une bombe, car elle intervient après des propos rassurants de Carlo Ancelotti samedi. « Les légendes du club (dont fait partie Benzema) doivent prendre leur retraite au Real Madrid. Je pense que c'est la façon de penser de tous les supporters et du club, mais après, il y a celle du joueur » avait-il déclaré en conférence de presse. Dans l'affaire, les Merengues devraient perdre une trentaine de millions d'euros, soit la valeur de Karim Benzema d'après Transfermarkt. Le joueur est désormais libre de s'engager où il souhaite, lui qui arrive en fin de contrat le 30 juin.