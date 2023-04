Publié par JEAN-LUC D le 21 avril 2023 à 15:51

À la recherche d’un pivot de classe mondiale, le PSG pourrait voir Florentino Pérez, président du Real Madrid, lui ravir sa priorité lors du mercato d’été.

PSG Mercato : Luis Campos avance ses pions pour Victor Osimhen

Éblouissant sous les couleurs du SSC Naples, avec notamment 26 buts et 5 passes décisives en 31 matches toutes compétitions confondues, Victor Osimhen fait aujourd’hui partie des attaquants les plus demandés sur le marché des transferts. À la recherche d’un numéro 9 de classe mondial pour accompagner Kylian Mbappé aux avant-postes, Luis Campos aurait fait du buteur de Naples sa principale priorité pour le prochain mercato estival. À en croire les renseignements de RMC Sport, le conseiller football du Paris SG aurait d’ores et déjà approché le joueur de 24 ans qu’il avait déjà fait venir à Lille à l’été 2019, en provenance de Charleroi.

Sous contrat jusqu’en juin 2025, l’international nigérian n’aurait pas forcément fermé la porte à un transfert au PSG, mais accorderait pour l’heure sa priorité à l’Angleterre. De son côté, le président napolitain Aurelio De Laurentiis pourrait le laisser partir, s’il refuse de prolonger, contre un chèque de 150 millions d’euros. Déterminé à s’offrir Osimhen, jugé comme le plus complémentaire à Kylian Mbappé pour évoluer à la pointe de l’attaque parisienne, le champion de France en titre devrait toutefois compter avec la concurrence du Real Madrid.

PSG Mercato : Le Real Madrid négocie aussi avec Victor Osimhen

En effet, selon les informations divulguées par le journaliste Ignazio Genuardi, Florentino Pérez serait tout aussi décidé à recruter Victor Osimhen cet été. Les dirigeants du Real Madrid auraient même déjà entamé des négociations concrètes pour arracher la signature du natif de Lagos. Aux yeux des Merengues, Victor Osimhen aurait le profil idéal pour succéder à Karim Benzema, qui pourrait disputer sa dernière saison sous les couleurs madrilènes durant l’exercice 2023/24.

« Sur le dossier du Nigérian Osimhen, la concurrence ne situe pas uniquement en Angleterre. À l’image du Bayern Munich, le Real Madrid a aussi lancé des discussions au sujet de l’ex-Lillois), qui devrait difficilement rempiler avec Naples », assure Ignazio Genuardi sur les réseaux sociaux. Le Paris SG et Nasser Al-Khelaïfi sont donc prévenus.