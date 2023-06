Formé au FC Nantes de 2006 à 2010, un défenseur est sur le point de rejoindre le Havre, tout juste promu en Ligue 1. Il évolue actuellement en Hongrie.

Mercato : Loïc Nego s'apprête à signer au Havre

L'expérience va parler au Havre la saison prochaine. Tout juste promu en Ligue 1 après avoir terminé 1er de Ligue 2 avec un total de 20 victoires, 15 nuls et 3 défaites, le club normand cherche à renforcer son effectif pour conserver sa place dans l'élite. Mathieu Bodmer, directeur sportif du HAC, et ses équipes veulent miser sur l'expérience dans ce mercato, dans un effectif déjà très jeune (Sangante, Targhalline...).

Parmi les pistes étudiées, le défenseur expérimenté Loïc Nego se rapproche du Havre. Formé au FC Nantes de 2006 à 2010, puis passé professionnel ensuite, le latéral de 32 ans a connu une carrière à l'étranger. D'abord à l'AS Rome pendant deux saisons, puis au Standard de Liège à l'occasion d'un prêt d'un an. Il s'installe ensuite en Hongrie, avant de revenir un an en Angleterre, pour finalement retourner s'installer définitivement en Hongrie, où il est naturalisé en 2019. « La France est mon pays, mais je me sens chez moi en Hongrie », déclare-t-il.

Loïc Nego veut se donner une seconde chance en France

En fin de contrat au sein du club de Fehervar en Hongrie, Loïc Nego est plus jamais proche du Havre, lui qui souhaitait se donner comme une seconde chance en France. Car finalement il n'a jamais connu le succès ici. À ses débuts, il a pourtant côtoyé la génération dorée de 1991 et devient champion d'Europe des moins de 19 ans avec Antoine Griezmann et Alexandre Lacazette. Mais contrairement à ses coéquipiers de l'époque, il ne connaîtra pas de sélection en Equipe de France. « Je savais que ma probabilité de jouer en équipe de France était proche de zéro », explique-t-il.

Sa naturalisation hongroise lui offre néanmoins la possibilité d'être sélectionné pour la première fois en octobre 2020, face à la Hongrie. Désormais, il totalise 27 sélections et 2 buts inscrits. Loïc Nego apportera de la vitesse, des relances assurées et une polyvalence recherchée par le staff normand, lui qui peut évoluer à la fois au poste de latéral droit, de piston dans une défense à cinq, que dans l'entrejeu.