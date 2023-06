À une saison de la fin de son contrat au FC Nantes, Alban Lafont est convoité. Son nom serait inscrit sur les tablettes d’un grand club en Premier League.

Mercato FC Nantes : Alban Lafont sur une short list de Tottenham

Alban Lafont (24 ans) et le FC Nantes ont vécu une saison dernière cauchemardesque. Alors qu’ils ont disputé la Ligue Europa jusqu’en 16es de finale et atteint également la finale de la coupe de France, les Canaris ont frôlé la relégation en Ligue 2. Ils étaient relégables de la 33e à la 38e journée de Ligue 1. L’équipe dirigée par Pierre Aristouy, à la suite du limogeage d’Antoine Kombouaré, avait finalement été maintenue lors de l’ultime match de la saison. Elle s’était imposée face à Angers SCO à la Beaujoire (1-0), alors que son concurrent dans la lutte pour le maintien, l’AJ Auxerre, s’était incliné face au RC Lens à l’Abbé Deschamps (1-3).

Pour la saison prochaine, le FCN pourrait perdre son gardien de but N°1. N’ayant plus qu’un an de contrat, ce dernier devrait être transféré pour éviter de s'entendre librement avec le club de son choix dès janvier 2024. Alors que son nom a circulé un temps l’AS Monaco pour remplacer Alexander Nübel, et également visé par l'OM, Alban Lafont pourrait filer en Angleterre. Il y figure sur une liste de cinq gardiens de but dressée par Tottenham, selon les informations d’Ignazio Genuardi. Alors que les Spurs visaient de grands noms, notamment l’expérimenté Jordan Pickford (Everton), pour remplacer Hugo Lloris (36 ans), ils se seraient tournés vers d’autres pistes, dont celle menant vers le portier du FC Nantes, à en croire le journaliste spécialiste des transferts.

Pour rappel, Alban Lafont avait été transféré de la Fiorentina pour 7, 5 M€, en juillet 2021. Il sortait de deux saisons sous forme de prêt au FC Nantes. Selon Transfermarkt, la valeur marchande actuelle du gardien français est estimée à 20 M€.