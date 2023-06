Alors que Jean-Philipe Krasso est parti de l'ASSE et que le club est en quête d’un avant-centre pour le remplacer, Amine Boutrah a lâché sa réponse.

Mercato ASSE : Amine Boutrah très convoité en Ligue 1

Convoité par l’ASSE pendant le mercato d’hiver dernier, Amine Boutrah avait repoussé les Stéphanois. Il avait expliqué qu’il souhaite finir la saison à Concarneau et partir à la fin de son contrat. Et il a tenu parole. Malgré les convoitises, il a terminé l’exercice dans l’équipe évoluant en National. Mieux, l’attaquant de 22 ans a aidé le club du Finistère à monter en Ligue 2 en finissant champion de National. Il avait marqué 11 buts et délivré 8 passes décisives en 32 matchs joués la saison dernière. Sur le plan individuel, il a été élu meilleur joueur du championnat en National.

Libre de tout engagement, Amine Boutrah a quitté le club promu en Ligue 2. Il vise un club d’un niveau supérieur, afin de lancer sa carrière. En effet, le joueur visé par l’ASSE n’a jamais évolué dans un championnat professionnel, mais grâce à ses performances avec l’US Concarneau, il a forcément attiré l’attention des clubs de l'élite. Cela est confirmé par son agent dans des propos confiés à Le Télégramme. « Il y a beaucoup de clubs intéressés. Je confirme Strasbourg et Montpellier, mais compte tenu de la conjoncture actuelle, ils ne sont pas forcément en ordre de marche pour faire une proposition ».

Mercato : L'agent d'Amine Boutrah n'a jamais reçu d'offre de Saint-Etienne

À la suite du départ de Jean-Philipe Krasso à l'Étoile Rouge de Belgrade (Serbie), il n’est pas exclu que Loïc Perrin réchauffe le dossier Amine Boutrah. Mais avant une éventuelle offensive de Saint-Etienne, une mise au point du représentant du joueur est tombée. Pierrick Antonetti a déclaré au sujet de l'intérêt stéphanois : « l’AS Saint-Étienne, c’est fantaisiste, il n’y a jamais eu de contact ». Le fils de Frédéric Antonetti (coach du Racing) a également fait savoir que son protégé a repoussé une offre des Girondins de Bordeaux.