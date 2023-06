Désireux de renforcer son attaque, le PSG est sur le dossier Harry Kane, et ce dernier voit les discussions s'accélérer en ce début de mercato estival.

Mercato PSG : Le Bayern discute avec Harry Kane, Paris déjà distancé ?

Luis Campos va-t-il encore essuyer un nouvel échec de taille sur ce mercato ? À fond sur le dossier Harry Kane pour amener au Paris Saint-Germain un buteur de renommée mondiale, le directeur sportif ainsi que Nasser Al-Khelaïfi semblaient tous les deux être passés à l'action en début de semaine, par le biais de premiers contacts pris avec l'entourage du joueur anglais. Mais quelques jours plus tard, le club de la capitale serait presque déjà hors course, devancé par un concurrent de taille dans ce dossier.

En effet, selon les informations dévoilées par Bild ce vendredi, c'est le Bayern Munich qui aurait pris le contrôle total concernant Harry Kane. Les dirigeants bavarois seraient en discussions avancées avec l'entourage de l'attaquant des Spurs, et ce dernier serait même très emballé à l'idée de rejoindre le Bayern Munich cet été.

Randal Kolo Muani également sur les tablettes du Bayern Munich

Autre mauvaise nouvelle pour le Paris Saint-Germain et Luis Campos. Attentif à la situation de Randal Kolo Muani, le dirigeant portugais risque de devoir encore fait face au Bayern pour l'attaquant formé à Nantes. En effet, en plus d'Harry Kane, Bild annonce que les dirigeants du récent champion d'Allemagne veulent également essayer de signer le joueur de l'Eintracht Francfort durant le mercato estival.

Le PSG pourrait donc se faire couper l'herbe sous le pied pour deux joueurs, par une seule et même équipe. Luis Campos va devoir rapidement trouver des solutions de secours pour renforcer son secteur offensif, qui est de plus en plus proche de se retrouver orphelin de Kylian Mbappé, annoncé partant pour le Real Madrid dans les semaines à venir. La situation devient urgente, et le début de mercato estival réalisé par le dirigeant portugais n'est pas vraiment celui espéré par les supporters parisiens.