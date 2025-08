Mercato ASSE : Un concurrent tente de se renforcer à Sainté

Deux jeunes joueurs de l’ASSE, ayant participé à la pré-saison dans le groupe professionnel, se préparent à quitter les Verts pour un autre club de Ligue 2.

Mercato : Le SC Bastai prêt à accueillir Ayman Aiki et Cheikh Fall

L’entraîneur de l’ASSE a choisi ses hommes pour la saison 2025-2026, après plus d’un mois et demi de préparation estivale. Des jeunes joueurs de la réserve, qui espéraient intégrer le groupe professionnel lors de la pré-saison, n’ont pas été retenus par Eirik Horneland. C’est le cas d’Ayman Aiki et de Cheikh Fall. Ils sont restés à la disposition de l’équipe de Sylvain Gibert. Néanmoins, une nouvelle trajectoire se dessine pour eux.

Selon Le Progrès, l’ailier de 20 ans et le milieu offensif de 21 ans pourraient rejoindre le SC Bastia. Le club évoluant en Ligue 2, comme l’AS Saint-Etienne; est prêt à les accueillir, à en croire la source. Cheikh Fall pourrait rapidement rejoindre le club corse, car la source évoque des négociations très avancées entre les parties. Il est possible que l’ASSE cède le Sénégalais sans indemnité, mais en conservant un pourcentage sur son potentiel futur transfert, indique le journal régional.

Concernant Ayman Aiki, prêté au SCB pendant la deuxieme moitié de la saison dernière, les dirigeants bastiais devront se montrer persuasifs pour l’attirer à nouveau en Corse, car il intéresse également l’Aris Salonique en Grèce et un club au Qatar.

Si l’on se fie aux informations du quotidien, le départ des deux joueurs formés à l’AS Saint-Etienne pourrait se finaliser dans la semaine. Pour rappel, Ayman Aiki et Cheikh Fall sont dans leur dernière année de contrat dans le Forez, soit jusqu’au 30 juin 2026.