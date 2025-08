Mercato : Le PSG annonce une décision-choc pour Kimpembe !

Avec l’arrivée imminente d’Ilya Zabarnyi au PSG, Presnel Kimpembe n’a que très peu de chance d’avoir du temps de jeu la saison prochaine. Le club de la capitale serait donc en train de chercher un nouveau projet pour son défenseur central.

Mercato : Le PSG ouvert à un départ de Kimpembe

Très peu utilisé depuis son retour de blessure en février passé, Presnel Kimpembe n’entre plus dans les plans de Luis Enrique et le Paris Saint-Germain aimerait se séparer de lui durant ce mercato estival. Après une grave blessure au tendon d’Achille, qui l’a éloigné des terrains durant près de deux ans, le défenseur central formé au PSG peine à retrouver des sensations et a dû retourner à l’infirmerie à plusieurs reprises.

Avec seulement 76 minutes dans les jambes la saison écoulée, Kimpembe ne semble plus avoir sa place au Paris SG, même si Luis Enrique a toujours loué son professionnalisme et son rôle important dans le vestiaire. Ce mardi après-midi, le quotidien Le Parisien affirme que le club de la capitale envisagerait désormais un transfert de son défenseur emblématique, à un an de la fin de son contrat.

« Alors que la prochaine saison démarre bientôt, le numéro 3 parisien ne rentre pas dans les plans de Luis Enrique. Il fait même partie des joueurs pour lesquels le club a très clairement ouvert la porte à un départ. Les dirigeants parisiens souhaitent avancer avec l’accord du joueur pour trouver une formule qui contenterait tout le monde.

L’objectif est assez clair : dénicher un projet sportif dans lequel Kimpembe, sous contrat jusqu’en 2026, serait en capacité de retrouver du rythme, de l’intensité et des sensations dans un environnement épanouissant. Des réunions devraient suivre rapidement pour clarifier son avenir.

Qu’il reste ou qu’il quitte le Paris Saint-Germain dans quelques jours, Kimpembe a déjà marqué l’histoire du club en remportant 20 trophées, dont 8 titres de champion de France et un titre de champion d’Europe », explique le journaliste Benjamin Quarez, qui rappelle une idée du club pour recaser le Champion du Monde 2018.

Presnel Kimpembe vers le Qatar ?

Alors que le PSG semble encore se projeter avec Lucas Beraldo et Lucas Hernandez comme doublures la saison prochaine, le statut déjà fragile de Presnel Kimpembe risque encore de s’effriter avec la prochaine arrivée du roc ukrainien Ilya Zabarnyi en provenance de Bournemouth.

En interne, Nasser Al-Khelaïfi et les décideurs parisiens aimeraient faciliter le transfert d’un joueur emblématique qui a toujours tout donné pour ce maillot et qui vient de vivre son moment le plus mythique en gagnant la prestigieuse Ligue des Champions. Mais Kimpembe fait partie des plus gros revenus au Paris SG et ce paramètre pourrait compliquer son départ vers un autre club européen d’un calibre inférieur.

Le journal régional indique alors que le PSG, qui n’avait pas hésité à activer ses réseaux au Qatar dans un passé récent pour trouver une porte de sortie à des éléments comme Julian Draxler ou Marco Verratti, pourrait en faire de même pour trouver un point de chute à l’international français de 29 ans. Affaire à suivre…