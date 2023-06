Qui pour prendre la place de Jean-Philippe Krasso à l’ASSE ? Difficile de répondre, tant le club multiplie les pistes. Et une nouvelle a émergé.

Mercato : L'ASSE a coché le nom de Matthias Phaëton de Grenoble Foot

Un nouveau nom est associé à l’ASSE, ce mardi, en plus de ceux d’Ibrahim Sissoko du FC Sochaux (Ligue 2) et Bénie Traoré du BK Häcken (Suède). C'est celui de Matthias Phaëton. Comme le premier, il s’agit d’un buteur de Ligue 2 évoluant à Grenoble Foot. Selon les confidences de Fabrice Hawkins de RMC Sport, l’AS Saint-Etienne est intéressée par son profil. L’avant-centre de 23 ans a inscrit 9 buts et délivré 2 passes décisives en 37 matchs de Ligue 2 la saison dernière. Des statistiques loin de celles de Jean-Philippe Krasso (17 buts et 12 passes décisives en 35 matchs), dont il est censé prendre la place à l’ASSE.

De la concurrence pour Saint-Etienne sur la piste Matthias Phaëton

Le N°7 de Grenoble a encore deux années de contrat en Isère et son tarif est estimé à 1,5 million d’euros. De plus, il est très convoité grâce à son profil de joueur polyvalent. Outre sa position préférentielle en pointe de l’attaque, Matthias Phaëton est à l’aise sur les ailes (à droite comme à gauche).

Et forcément, cela a attiré l'attention de deux clubs à l’étranger. Toujours selon le journaliste de la radio, le CSKA Sofia est passé à l’offensive pour recruter le Guadeloupéen. Le vice-champion de Bulgarie aurait envoyé une offre de 2 millions d'euros, en plus des bonus, pour le transférer. Les Young Boys de Berne se sont également positionnés. Ils surveillent de près la situation de Matthias Phaëton à Grenoble.