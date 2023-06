Toujours en quête du successeur de Jean-Philippe Krasso, l’ASSE aurait réactivé une piste suivie lors du mercato estival dernier.

Mercato : L'ASSE se tourne vers Ibrahim Sissoko pour oublier Alexandre Mendy

Après le départ de Jean-Philippe Krasso de l’ASSE, il reste encore Gaëtan Charbonnier dont le contrat a été prolongé et Ibrahima Wadji, le deuxième meilleur buteur de l’ASSE la saison dernière. Toutefois, Loïc Perrin cherche un avant-centre décisif pour remplacer l’international ivoirien parti à l’Étoile Rouge de Belgrade.

L’AS Saint-Etienne a du mal à trouver un attaquant du même profil que ce dernier, mais suit quelques pistes. La première mène vers Alexandre Mendy du SM Caen, mais le club normand n’a pas du tout l’intention de se séparer de son buteur (19 buts, 5 passes décisives en Ligue 2 la saison dernière). Et encore moins renforcer un concurrent pour la montée en Ligue 1 la saison prochaine.

Ayant vu ses premières approches contrariées par Caen, l’ASSE se serait lancée sur une autre piste. Elle conduirait vers Ibrahim Sissoko, un joueur du FC Sochaux, déjà convoité l’été denier. D’après les informations de Peuple-Vert, les dirigeants stéphanois se sont retournés vers cette ancienne piste pour oublier le dossier Alexandre Mendy, qui s’annonce compliqué.

Saint-Etienne peut-elle saisir l'opportunité à Sochaux ?

Le buteur des Lionceaux (13 buts, 5 passes décisives la saison dernière) est sous contrat jusqu’en juin 2026, mais le club sochalien veut se séparer de lui pour réduire sa masse salariale, si l’on en croit la source. Ibrahim Sissoko serait rémunéré à 70 000 euros mensuels, soit le plus gros salaire du vestiaire sochalien. Une opportunité pour l'ASSE. Toutefois, le contrat et le tarif du natif de Créteil pourraient être des obstacles. Il a encore trois ans de contrat avec Sochaux et sa valeur marchande actuelle est estimée à 2,2 millions d'euros par Transfermarkt.

Pour rappel, Ibrahim Sissoko était libre à l’issue de son contrat à Niort en juin 2022. Il était parmi les joueurs cochés par Laurent Batlles à son arrivée sur le banc de touche de l’ASSE, mais le Malien avait préféré signer au FC Sochaux.