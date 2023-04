Publié par ALEXIS le 15 avril 2023 à 14:38

Un buteur du Grenoble Foot 38 est déterminé à faire tomber l’ ASSE lundi, au Stade des Alpes, et mettre fin à la longue série positive des Verts.

Avant la rencontre avec l’ ASSE, lundi, en clôture de la 31e journée de Ligue 2, Vincent Hognon a fixé l’objectif de son équipe pour la fin de saison. Dans des propos confiés à Poteaux-Carrés, l’entraîneur du Grenoble Foot 38 a clairement indiqué que son équipe veut finir plus haut que la sixième place. « On occupe une belle place au classement qu’on veut garder, voire améliorer », a-t-il prévenu.

Les joueurs de Vincent Hognon sont également dans la même dynamique. Pour le site Ma Ligue 2, Matthias Phaëton (23 ans) se montre très ambitieux avant d’affronter l’AS Saint-Étienne, dans deux jours. Il réserve une défaite aux Stéphanois pour arrêter leur série de 9 matchs d’invincibilité. « On va jouer pour gagner, on n’a pas peur de le dire. Déjà assuré du maintien, on va continuer à jouer tous les matchs à fond pour les remporter », a prévenu le meilleur buteur de GF38.

Phaëton compte sur les supporters de Grenoble pour faire tomber l'ASSE

Contrairement à l’ ASSE, qui a raté son début de saison et ne peut plus prétendre à un retour en Ligue 1, les Grenoblois se permettent de rêver de la montée dans l’élite en cette fin de saison. « Mathématiquement, tant que ce n’est pas encore impossible de monter, on va continuer à y croire. On est des compétiteurs, on aspire à aller au plus haut niveau possible », a déclaré le joueur le plus décisif de l’équipe de Vincent Hognon.

Matthias Phaëton reconnait certes que l’ ASSE reste sur 6 victoires et 3 nuls, mais il avoue que lui et ses coéquipiers sont prêts à faire chuter les Verts, surtout avec le soutien de leur public. « On est prêts pour cette belle affiche, surtout que le record d’affluence au Stade des Alpes sera battu », a lancé le buteur de GF38. En cas de succès, les Isérois reviendraient provisoirement à 6 longueurs de la deuxième place en Ligue 2.