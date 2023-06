Ciblé un temps par l’ASSE, Adrian Grbic anime encore le mercato après son prêt réussi à Valenciennes. Les Verts sont-ils toujours intéressés ?

Mercato ASSE : Adrian Grbic refait parler de lui après Valenciennes

L’ASSE était parmi les nombreux clubs intéressés par les services d' Adrian Grbic pendant le mercato estival 2020. Il sortait d’une saison canon avec Clermont Foot en Ligue 2. L’avant-centre autrichien avait fini deuxième au classement des buteurs du championnat de deuxième division, avec 17 buts et 4 passes décisives en 26 matchs disputés.

Outre Saint-Étienne, le Stade Brestois, l’OM et le RC Lens étaient sur les rangs pour le recruter. Le décisif attaquant était même tout proche de signer à Brest, mais a finalement été transféré par Clermont Foot au FC Lorient. Son transfert aurait été conclu pour 10 M€, un montant que l’ASSE ne pouvait investir sur une nouvelle recrue.

Trois ans après son colossal transfert, Adrian Grbic n'a pas réussi à s’imposer sous le maillot des Merlus. Décevant, il avait été prêté au Vitesse Arnhem (Pays-Bas) entre janvier et juin 2022, puis à Valenciennes FC lors de la deuxième moitié de la saison dernière (entre janvier et juin 2023). En Ligue 2, il avait inscrit 9 buts en 14 matchs joués sous le maillot du club nordiste. Grâce à ses performances, le natif de Vienne (Autriche) a attiré l’attention sur lui, en France comme à l’étranger.

Mercato : Saint-Étienne s'est renseigné sur Adrian Grbic

Au FC Lorient, Adrian Grbic est toujours indésirable et le club Morbihannais chercherait à rompre son contrat, pourtant valide jusqu’en juin 2025. Cependant, il ne rejoindra pas l’ASSE. Selon Foot Mercato, Loïc Perrin et le club ligérien sont venus aux nouvelles, mais ne sont pas allés plus loin. « Saint-Étienne a pris des renseignements, mais a décidé de ne pas creuser cette piste », a fait savoir la source.

D'après le média spécialisé en mercato, le FC Metz, fraichement promu en Ligue 1, les Girondins de Bordeaux (Ligue 2), Las Palmas (en Espagne) et Monza (en Italie) sont intéressés par le profil du joueur, dont la valeur marchande a chuté de 7 M€ en 2020 à 1,5 M€ cet été.