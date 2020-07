FC Lorient Mercato : Adrian Grbic rejoint les Merlus (Off.)

Le FC Lorient a officialisé l’arrivée d’ Adrian Grbic sur ses différentes plateformes ce mercredi. Avec le deuxième meilleur buteur de Ligue 2 la saison dernière, le promu s’offre sa quatrième recrue estivale.

Adrian Grbic a signé au FC Lorient

Fin du feuilleton Adrian Grbic. Aujourd'hui, le FC Lorient a annoncé la signature de l’attaquant autrichien en provenance du Clermont Foot. Selon le communiqué publié par le futur pensionnaire de Ligue 1, l’avant-centre de 23 ans s’est engagé pour cinq saisons avec les Merlus. Le montant de son transfert est estimé à 10 millions d’euros. Après sa signature, Adrian Gbric a justifié son choix de rejoindre le club du Morbihan. L’Autrichien révèle notamment avoir été convaincu par « le projet et la cohérence du club ». Le nouveau buteur de Lorient est également séduit par la qualité de jeu proposé par Christophe Pélissier. « Pour avoir suivi les Merlus la saison dernière, j’ai pu constater que c’était une formation qui jouait bien au football et qui a mérité sa montée en Ligue 1 », a-t-il indiqué au site du club.

Grbic, la bonne pioche des Merlus

Arrivé en France l’été dernier, Adrian Grbic n’aura disputé qu’une seule saison au Clermont Foot. Un exercice tout de même rempli avec 17 buts et 4 passes décisives en 26 matches de Ligue 2. Des performances qui ont séduit le rival lorientais, comme l’a confié Christophe Pélissier. « Adrian sort d’une très belle saison avec Clermont. Nous avons pu le suivre l’année dernière et ses performances ne sont pas passées inaperçues (…) Nous sommes forcément satisfaits de le voir nous rejoindre », a déclaré le coach du FC Lorient. Le FCL s’est donc trouvé une nouvelle arme pour s’inscrire dans la durée en Ligue 1. Adrian Gbric est déjà la quatrième recrue du champion de Ligue 2 après Jérémy Morel, Quentin Boisgard et Stéphane Diarra.