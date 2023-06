Alors qu'une prolongation était proche d'être finalisée ces dernières semaines, l'OM va perdre un cadre en défense durant ce mercato estival.

Mercato OM : Sead Kolasinac tout proche de l'Atalanta

Les choses commencent sérieusement à bouger du côté de l'Olympique de Marseille. Après avoir officialisé l'arrivée de Marcelino en tant que nouvel entraîneur, le club phocéen a bouclé le dossier Geoffrey Kondogbia, qui est attendu à Marseille ce vendredi pour passer sa visite médicale.

Et ces dernières heures, c'est dans le sens des départs qu'un mouvement est en passe d'avoir lieu. En effet, selon les informations divulguées par Sky Italia, l'ancien défenseur d'Arsenal tient un accord oral avec l'Atalanta Bergame pour une arrivée libre dans les prochains jours.

Auteur de 33 matchs de championnat sous les couleurs marseillaises, Sead Kolasinac a vécu un début de saison compliqué, avant de totalement inverser la tendance et de devenir un élément important de l'effectif olympien. Son départ libre est une bien mauvaise nouvelle pour l'OM et Pablo Longoria.

Une prolongation était à l'étude pour Kolasinac

Il l'avait récemment affirmé, Sead Kolasinac se voyait bien poursuivre à Marseille. "On a déjà commencé à parler avec le club. Je me sens bien ici, j’aime vivre ici avec ma famille. On a entamé des discussions mais on verra ce qu’il va se passer." Mais à la surprise générale, ce dernier ne prolongera pas à l'OM.

Une décision qui interpelle, et qui peut peut-être s'expliquer par le départ d'Igor Tudor. Car si le technicien croate ne faisait pas l'unanimité dans le vestiaire marseillais, il a su redonner de la confiance au défenseur bosnien là où les supporters ne voulaient plus entendre parler de lui, notamment après son terrible raté face à Tottenham en Ligue des Champions.

Aujourd'hui, Sead Kolasinac est redevenu le défenseur dur sur l'homme qui ne laisse rien passer dans son couloir gauche. Nul doute que les dirigeants de l'Atalanta réalisent un sacré coup en ce début de mercato, au grand dam de l'Olympique de Marseille.