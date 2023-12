La course aux renforts se poursuit à l'OM pour Pablo Longoria, qui a des vues sur un joueur de l'Atletico Madrid, qu'il veut attirer en Ligue 1.

Pablo Longoria veut attirer Javi Galan

L'Olympique de Marseille a plusieurs priorités pour ce mercato hivernal qui s'ouvre dans quelques jours. Parmi les demandes de Gennaro Gattuso figure le recrutement d'un latéral gauche, avec un profil offensif. Dans sa quête, Pablo Longoria a décidé de se tourner une fois encore vers Madrid, plus précisément à l'Atletico. Après avoir réussi à chiper des joueurs comme Geoffrey Kondogbia et Renan Lodi, le dirigeant marseillais veut cette fois-ci enrôler Javi Galan. D'après La Tribune Olympienne, Marseille est déjà allé aux nouvelles pour le défenseur espagnol de 29 ans. Arrivé l'été dernier après le départ de Renan Lodi, Galan peine à s'imposer chez les Colchoneros et pourrait le rejoindre en France sur la Canebière.





Passé par le Celta Vigo, Javi Galan fait face à une grosse concurrence à son poste où Diego Simeone préfère composer avec Rodrigo Riquelme ou Samuel Lino, qui sont ses hommes de main. A eux s'ajoute Rinaldo Mandava, qui signe son grand retour de blessure. C'est dire à quel point c'est compliqué pour Galan de s'imposer, lui qui n'a disputé que 157 minutes au club cette saison. Sa situation précaire donne des idées à Pablo Longoria qui veut en profiter mais...

Le Bétis veut doubler l'OM

Il est clair que l'OM ne dispose du meilleur effectif possible et est obligé de se renforcer pour aller chercher une place européenne. Cependant, Mehdi Benatia et ses employeurs sont très limités et ne pourront pas beaucoup dépenser sur le marché. Ainsi, Longoria voudrait d'un prêt avec option d'achat pour Javi Galan. Une option qui pourrait faire perdre du terrain aux Phocéens puisque le Bétis Séville veut jouer un sale tour au club français. Le club espagnol est en avance dans le dossier du joueur qui est lié à ATM jusqu'en 2026.