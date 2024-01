Avant le match contre le Stade Rennais, l’OM a reçu une mauvaise nouvelle. Geoffrey Kondogbia devrait manquer cette rencontre.

OM : Geoffrey Kondogbia devrait être forfait contre le Stade Rennais

L'Olympique de Marseille se prépare à affronter le Stade Rennais dimanche prochain au Roazhon Park dans le cadre des 16es de finale de la Coupe de France. Mais à quelques jours de ce choc en Bretagne, l’OM est confronté à une mauvaise nouvelle au milieu de terrain. L’équipe phocéenne sera a priori privée de Geoffrey Kondogbia face aux Bretons.

En effet, le milieu de terrain de l’OM s’est blessé lors du match nul contre le RC Strasbourg (1-1), disputé vendredi dernier. Et les résultats des examens médicaux ont révélé une blessure aux ischio-jambiers. Ce pépin physique devrait l'éloigner des terrains durant quelques semaines. L'Équipe assure d’ailleurs que Geoffrey Kondogbia ne sera pas disponible pour le déplacement à Rennes. Le staff médical de l'OM ne compte pas prendre de risques avec sa santé et devrait préserver le joueur de 30 ans dans le but d’éviter toute aggravation de sa blessure.

Une absence de plus pour l’Olympique de Marseille

Si cette information venait à se confirmer, Geoffrey Kondogbia manquerait alors le prochain match de l’Olympique de Marseille en Coupe de France. Son forfait s'ajoutera à la longue de liste de joueurs absents à l’OM en ce début d’année d’année 2024. Le club entraîné par Gennaro Gattuso est déjà privé de sept joueurs clés, partis disputer la CAN 2023. Cette nouvelle représente ainsi un coup dur pour l'entraîneur de l’OM, qui voit ses options au milieu de terrain se réduire davantage.

Cependant, l'optimisme règne concernant le retour de Geoffrey Kondogbia, prévu dans deux semaines, pour le match contre l'AS Monaco. Les supporters de l'OM espèrent ainsi un rétablissement rapide du milieu de terrain expérimenté pour renforcer l'équipe phocéenne en vue des échéances à venir.