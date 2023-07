Le mercato du PSG est secoué comme à chaque été par le dossier Kylian Mbappé. L’attaquant tricolore a fait connaitre sa décision d’arrêter avec l’équipe parisienne à la fin de la saison prochaine pour rejoindre le Real Madrid.

Mercato : Vente de Kylian Mbappé, le PSG dos au mur

L’avenir de Kylian Mbappé plane sur le mercato estival du PSG. Le buteur désiré par le Real Madrid veut partir, mais à la fin de la saison prochaine. Le moment choisi pour quitter le Paris Saint-Germain offre plus d’un avantage à l’attaquant. Il veut non seulement partir gratuitement, ce qui lui permettrait d’encaisser en prime de signature l’équivalent de son transfert estimé à un montant entre 150 et 300 millions d’euros.

Le PSG, le sachant, sera obligé de le vendre Mbappé cet été pour éviter de perdre de l’argent. Le seul souci du club de la capitale est le manque de moyen des dirigeants du Real Madrid, principal club intéressé par le joueur, mais qui ne se voit pas mettre sur la table plus de 150 millions d’euros pour l’avoir, encore lorsqu’il pourrait l’avoir pour beaucoup moins dans le cadre de son transfert gratuit la saison prochaine.

Pour l’ancien joueur de Chelsea, Florent Malouda, dans les colonnes de The Sun, le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid n’est qu’une question de « temps ». Il voit le buteur rejoindre le club merengue, même si cela ne devrait selon lui pas se faire lors de ce mercato estival.

« Je serais fortement surpris qu’il parte cet été. Je pense que pour lui, tout a toujours été très clair : il veut que le PSG lui propose un projet à la hauteur de ses ambitions », confie l’ancien tricolore avant d’ajouter : «Pour moi, ce n’est qu’une question de temps avant qu’il se retrouve à Madrid. Il a cette envie de porter le maillot blanc parce qu’il aimait l’équipe lorsqu'il était jeune, déclare Florent Malouda à The Sun.

Si le départ gratuit de Kylian Mbappé peut se faire la saison prochaine, il y a de très forte chance que sa vente par le PSG intervienne

Dans les derniers moments du mercato. Le club de la capitale ne peut se permettre de manquer une occasion d’encaisser près de 150 millions d’euros même s’il en demanderait le double aujourd’hui sur ce dossier.