Alors que les pistes Harry Kane et Victor Osimhen semblent compliquer à réaliser, le PSG pourrait finalement se rabattre sur un prodige portugais pour renforcer son attaque.

Mercato PSG : Luis Campos ne lâche pas Gonçalo Ramos

Cet été, le Paris Saint-Germain a érigé en priorité le recrutement d’un avant-centre de haut niveau et multiplie les pistes dans ce sens. En négociations avec Tottenham et le SSC Naples pour Harry Kane et Victor Osimhen, et toujours attentif à la situation de Marcus Rashford à Manchester United, le club de la capitale ne lâcherait pas Gonçalo Ramos. Auteur d’une très belle saison sous le maillot du Benfica Lisbonne, avec notamment 27 buts et 12 passes décisives en 47 matches toutes compétitions confondues, l’international portugais de 22 ans attise des convoitises depuis sa brillante Coupe du monde au Qatar. Luis Campos réfléchirait même déjà à passer à l’offensive dans ce dossier dans les jours à venir.

Mercato PSG : Déjà une offre de 60M€ transmise pour Gonçalo Ramos

Et si Gonçalo Ramos était finalement le grand numéro 9 tant attendu par le Paris Saint-Germain depuis le départ d’Edinson Cavani ? Ce dimanche, le quotidien portugais A Bola révèle que le Paris Saint-Germain serait en train de préparer son offre pour le joueur du Benfica Lisbonne, alors qu’un club serait prêt à proposer 60 millions d’euros pour le recruter.

Avec une enveloppe de 200 millions d’euros pour renforcer son attaque, le PSG dispose donc de moyens assez conséquents pour faire mouche dans ce dossier. Même si Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi devront toutefois se méfier de la concurrence de Manchester United pour Gonçalo Ramos. Sous contrat jusqu’en juin 2026, le jeune compatriote de Cristiano Ronaldo est évalué à 50 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt, mais dispose d’une clause libératoire fixée à 120 millions d’euros.