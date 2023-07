Loïc Perrin a donné des indices sur la situation de Niels Nkounkou, dont l’option d’achat a été levée par l’ASSE en juin.

Mercato ASSE : Niels Nkounkou très sollicité

Prêté à l’ASSE en janvier 2023 par Everton, Niels Nkounkou est désormais un joueur du club stéphanois. L’option d’achat assortie à son contrat initial a été levée et il a signé un contrat de trois saisons avec les Verts, jusqu’en juin 2026. Toutefois le défenseur latéral pourrait quitter l’AS Saint-Etienne pendant ce mercato d’été. Il est très convoité notamment par l’OM, grâce à ses performances remarquables avec l’équipe de Laurent Batlles. En 20 apparitions en Ligue 2, Niels Nkounkou a été impressionnant et décisif. Il a marqué 6 buts et délivré 8 passes décisives dans un nouveau rôle de piston gauche.

C’est donc logiquement qu’il a été élu dans l’équipe type de la saison dernière, lors des Trophée UNFP 2022-2023. L’ASSE a certes besoin de garder ses « joueurs confirmés » de la saison dernière, comme l’a indiqué Loïc Perrin, mais certains sont sollicités. C’est le cas de Niels Nkounkou que l’ASSE espère transférer à un prix intéressant, afin de renflouer ses caisses.

Mercato ASSE : Aucune proposition concrète pour Niels Nkounkou pour l’instant

Évoquant le mercato estival ce lundi, Loïc Perrin a confirmé que le club reste à l’écoute des éventuelles offres pour le joueur de 22 ans. Cependant, il assure qu’aucune n’est encore arrivée sur le bureau de Jean-François Soucasse, le président exécutif des Verts. « On peut faire plein de suppositions, mais à partir du moment où il n’y a pas de proposition concrète, on n’avance pas. Pour l’instant, il n’y a rien de concret. Quand ça arrivera, on l’évoquera avec lui », a laissé entendre le coordinateur sportif de l’équipe stéphanoise, dans Le Progrès. Selon les chiffres de Transfermarkt, l’ ASSE a investi 2 M€ dans le transfert définitif Niels Nkounkou. Grâce à ses performances avec les Verts, il vaut désormais 5 M€ sur le marché des transferts. Mais la direction stéphanoise espère le vendredi à plus que ce montant.