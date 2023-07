Après une fin de saison décevante à l’OM, Mattéo Guendouzi se rapproche de la sortie. Deux prétendants s’activent pour son transfert.

Mercato OM : Aston Villa ne lâche pas l’affaire pour Mattéo Guendouzi

Après une première saison très intéressante avec l’Olympique de Marseille, Mattéo Guendouzi a vu son temps de jeu chuter progressivement sous les ordres d’Igor Tudor. Le milieu de terrain de 24 ans a de plus en plus été mis sur le banc phocéen. Et l’arrivée de Geoffrey Kondogbia à l’OM durant ce mercato estival ne joue pas vraiment en sa faveur. Sera-t-il encore un joueur de l’OM la saison prochaine ? Pour le moment, la tendance est plutôt à un départ.

En janvier dernier déjà, Mattéo Guendouzi était proche de faire ses valises. En quête de milieu de terrain, Aston Villa est venu toquer à la porte de l’OM en vue de boucler son transfert. Les Villans étaient prêts à mettre jusqu’à 40 millions d’euros pour s’attacher ses services. Cette tentative avait finalement échoué, car la direction marseillaise n’avait pas complètement l’intention de se séparer de son joueur de 24 ans en plein milieu de terrain. Sauf que la donne a évolué depuis de lors.

West Ham prépare aussi une offensive pour Mattéo Guendouzi

Cet été, la direction de l’OM semble à présent prête à se séparer de son joueur en vue de renflouer ses caisses et alléger sa masse salariale. De son côté, Aston Villa n’a pas encore tiré un trait sur cette piste. En effet, selon les informations du journaliste Ekrem Konur, le club britannique compte revenir à la charge pour Mattéo Guendouzi. L’entraîneur Unai Émery, qui a déjà travaillé avec le joueur à Arsenal, serait un fervent partisan de cette transaction. Le Basque militerait auprès de ses dirigeants pour boucler ce deal cet été.

Il reste à savoir si ce retour de flamme sera concluant. Pour cela, Aston Villa devra mettre la main à poche. La source ajoute que West Ham manifeste aussi un intérêt permanent pour Mattéo Guendouzi et serait prêt à lancer une nouvelle offensive en vue de rafler la mise dans ce dossier. Cette forte concurrence risque donc de faire grimper les enchères pour l’international tricolore. En attendant, les supporters de l'OM suivent cette affaire, espérant peut-être voir Mattéo Guendouzi rester au sein de leur équipe la saison prochaine.