À l’approche du match contre le Stade Rennais en Coupe de France, l’OM a reçu une bonne nouvelle. Joaquin Correa a repris l’entraînement.

OM : Joaquin Correa de retour à l’entraînement

Le Stade Rennais affronte dimanche l’Olympique de Marseille dans le cadre 16es de finale de la Coupe de France, un match qui promet d'être intense. Cette confrontation rappelle le duel de la saison précédente, où les Rouges et Noirs s’étaient inclinés 1-0 au Vélodrome, grâce un but de Mattéo Guendouzi. Mais cette fois-ci, le Stade Rennais bénéficiera de l'avantage du terrain, accueillant l'OM au Roazhon Park. Ce match revêt une importance particulière, en marquant le retour des hommes de Julien Stéphan à domicile en Coupe de France après plus de deux ans d’absence.

L'équipe de Rennes a à cœur de s’imposer devant son public, mais cette mission s’annonce très difficile face à des Phocéens déterminés à briller dans cette compétition. D’ailleurs, à quatre jours de ce choc en Bretagne, l’OM enregistre une bonne nouvelle : Joaquin Correa a repris l’entraînement collectif. Des images partagées sur les réseaux sociaux montrent l’attaquant argentin s'entraînant avec ses coéquipiers, effectuant des courses et reprenant progressivement le rythme. Ce retour à l'entraînement est une lueur d'espoir pour l'entraîneur Gennaro Gattuso, qui doit faire face à plusieurs absences de joueurs clés en cette seconde moitié de la saison.

Joaquin Correa, une solution offensive pour Gennaro Gattuso

Touché à la cheville lors de la victoire contre l’Ajax Amterdam (4-3) en Ligue Europa, Joaquin Correa a été éloigné des terrains pendant plusieurs semaines, manquant plusieurs matchs de l'OM. Son retour devrait donc apporter une solution précieuse à l'attaque marseillaise, en renforçant les options offensives de Gennaro Gattuso en vue de décrocher une qualification en Coupe de France. L’attaquant prêté par l’Inter Milan à l’OM pourrait profiter des absences d’Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr, partis à la CAN 2023, pour engranger plus de temps de jeu à l’Olympique de Marseille. Il sera sans doute dans le groupe pour le déplacement à Rennes.