Présents en conférence de presse ce mercredi à Paris, Luis Enrique et Nasser Al-Khelaïfi se sont exprimés à propos de Kylian Mbappé.

Mercato PSG : Luis Enrique botte en touche sur Kylian Mbappé

Il devait forcément s'y attendre en acceptant de répondre aux questions des journalistes. À peine sa présentation terminée, Luis Enrique n'a pas échappé au sujet brûlant du moment à Paris en ce qui concerne le dossier Kylian Mbappé. Interrogé sur la potentielle présence de l'attaquant français dans son effectif cette saison, le nouvel entraîneur du PSG n'a pas voulu prendre de risque et est resté assez évasif sur le sujet.

"Quand j'ai signé, ou quand on a parlé de ce que signifie former un effectif, on reste toujours ouvert. Il peut arriver plein de choses. Sur ce sujet, je vais garder cela privé, c'est le secret professionnel. Je ne peux pas délivrer des confidences. Mais on va essayer de faire le meilleur effectif possible." Nul doute que les différentes questions autour du cas Mbappé ont été minutieusement préparées par le club avant la conférence de presse pour ne pas remettre de l'huile sur le feu.

Nasser Al-Khelaïfi réaffirme sa position devant les médias

Il n'est pas resté bien longtemps devant la presse, mais a tout de même pris le soin de répondre à une question concernant Kylian Mbappé. Comme annoncé depuis plusieurs semaines, Nasser Al-Khelaïfi a affirmé sa volonté de ne pas perdre d'argent sur le transfert de l'attaquant français.

"Ma position est très claire. Je ne veux pas répéter à chaque fois, si Kylian veut rester, on veut qu'il reste. Mais il a besoin de signer un nouveau contrat. On ne veut pas perdre gratuitement le meilleur joueur du monde. C'est impossible. C'est un club français. Il a dit qu'il ne partirait jamais gratuit. S'il change d'avis aujourd'hui, ce n'est pas de ma faute." Un message clair destiné au principal intéressé, qui va devoir prendre une décision rapidement désormais. Son retour à l'entraînement est prévu le 17 juillet, et d'ici là, difficile de savoir de quoi son avenir sera fait.