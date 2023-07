Après des semaines de rumeurs, on connaît le futur club un espoir turc de 18 ans. Il a signé un contrat de 6 ans au Real Madrid.

Mercato Real Madrid : Arda Guler signe pour 6 ans

Le dossier Arda Guler a débuté en juin où plusieurs médias affirmaient que des cadors européens cherchaient à recruter le milieu offensif de Fenerbahçe. Les deux clubs les plus avancés à ce moment-là étaient l'AC Milan et le PSG. Il y deux semaines, L'Equipe annonçait même qu'Arda Guler s'apprêtait à signer à l'AC Milan.

Mais il y a quelques jours, une nouvelle rumeur a fait état que le FC Barcelone et le Real Madrid étaient très intéressés par le prodige turc. Les deux clubs espagnols avaient tous les deux formulés des offres au club turc, qui voulait garder sa pépite encore un an afin qu'il gagne en maturité et qu'il ait du temps de jeu.

Il y a trois jours, la tendance paraissait claire, Arda Guler allait signer au FC Barcelone. Mais une discussion avec une légende du Real Madrid a changé la donne, d'après Mundo Deportivo. Mesut Özil a échangé avec Arda Guler et lui a conseillé de rester une saison de plus à Fenerbahçe. Finalement, le joueur de 18 ans a pris la décision de signer au Real Madrid et intègre l'effectif de la Maison Blanche pour la saison prochaine.

Les détails du transfert d'Arda Guler

En début d'après-midi, le Real Madrid a publié un communiqué annonçant l'arrivée d'Arda Guler, qui a signé un contrat s'étendant jusqu'en 2029. Le Turc ne restera pas une saison de plus en Turquie, comme l'indique le communiqué. Fabrizio Romano a ensuite révélé tous les détails de ce transfert. Le Real a déboursé 20 millions d'euros pour attirer cet espoir. Le transfert inclut aussi une prime de performance s'élevant à 10 millions d'euros, et un pourcentage à la revente de 20%.

Le Real Madrid réalise ainsi un mercato XXL avec les arrivées de Jude Bellingham pour plus de 100 millions d'euros, l'arrivée de Joselu, et le retour de Brahim Diaz qui a passé trois saisons au Milan AC. Si l'on ajoute Arda Guler à cette liste, on se retrouve avec un mercato XXL, qui est loin d'être fini. En effet, la situation entre le PSG et Kylian Mbappé n'est toujours claire, et un départ du meilleur buteur de l'histoire du PSG n'est pas à exclure.