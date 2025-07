PSG Mercato : Une destination se précise pour Kolo Muani !

De retour d’un prêt réussi à la Juventus Turin, Randal Kolo Muani s’apprête à quitter à nouveau les rangs du PSG lors de ce mercato estival. Malgré les appels de plusieurs clubs européens et saoudiens, l’attaquant de 26 ans sait déjà où il veut être la saison prochaine.

Mercato PSG : Accord entre Randal Kolo Muani et la Juventus

N’entrant pas dans les plans de Luis Enrique, Randal Kolo Muani a été envoyé en prêt à la Juventus Turin lors du dernier mercato hivernal. Si sa cession provisoire ne comportait aucune option d’achat, l’international français a convaincu les dirigeants de la Vieille Dame avec 10 buts et 3 passes décisives en 22 matches toutes compétitions.

Si bien que l’ancien joueur de l’Eintracht Francfort est devenu une cible prioritaire pour renforcer l’attaque des Bianconeri. En effet, d’après les renseignements obtenus par La Gazzetta dello Sport, l’entraîneur de la Juve, Igor Tudor, souhaiterait pouvoir compter sur le renfort de Kolo Muani dès ce weekend pour un court stage prévu en Allemagne.

Malgré des appels venus d’Angleterre et de l’Arabie Saoudite, le natif de Bondy aurait trouvé un accord de principe avec le club italien pour un contrat de cinq ans, soit jusqu’en juin 2030, à en croire le journaliste Nicolo Schira. Pour autant, les deux clubs ne sont pas encore parvenus à un terrain d’entente sur les termes du transfert.

La Juve continue de négocier avec le Paris SG pour Kolo Muani

Ce mercredi, le journaliste Fabrizio Romano confirme que Randal Kolo Muani devrait bien revenir à la Juventus Turin cet été. Toujours en discussions avec leurs homologues du PSG, le club turinois aimerait trouver un terrain d’entente cette semaine. La Vieille Dame espère partir en stage en Allemagne samedi avec le joueur du Paris Saint-Germain, mais pour le moment, le Corriere dello Sport évoque une situation figée.

En effet, si Luis Campos veut récupérer 50 millions d’euros avec un transfert définitif, ou un prêt avec obligation d’achat, le directeur général italien, Damien Comolli, aimerait négocier un nouveau prêt avec une option d’achat non obligatoire. Pour parvenir à un terrain d’entente, le dirigeant de la Juventus Turin souhaite intégrer des conditions liées à une qualification en Ligue des Champions ou au nombre d’apparitions de Randal Kolo Muani. Mais les dirigeants parisiens privilégient des conditions plus simples et plus rapides à atteindre.

« La Juventus continue de travailler sur l’accord Randal Kolo Muani… Car le joueur veut toujours la Juve comme priorité malgré les appels du Royaume-Uni. Il faut comprendre que la Juventus pourrait également discuter d’un accord définitif ou d’un prêt avec obligation d’achat avec le Paris Saint-Germain, au lieu d’un prêt avec option d’achat », rapporte Fabrizio Romano sur les réseaux sociaux. Affaire à suivre…