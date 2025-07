OL Mercato : Fonseca lâche un messge urgent à Kang

L’OL est invaincu lors de ses quatre premiers matchs amicaux de préparation estivale. Néanmoins, Paulo Fonseca demande des renforts dans la dernière ligne droite du mercato d’été.

Paulo Fonseca : « Il nous manque des renforts »

L’OL a enregistré trois victoires en matchs de pré-saison, respectivement face au FC Villefranche (1-0) et Hambourg SV (0-4), puis face au RCD Majorque (0-4) ce mercredi. Il a été accroché par le RWDM Brussels (0-0) lors du deuxième match amical.

Lyon affrontera le Bayern Munich le samedi 2 août en Bavière, puis Getafe une semaine plus tard, au stade Pierre-Rajon à Bourgoin-Jallieu. L’équipe de Paulo Fonseca sera opposée ensuite au RC Lens, lors de la première journée de Ligue 1, le samedi 16 août, au stade Bollaert-Delelis.

À deux semaines du début du championnat, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais a exprimé un besoin urgent de renforcer son équipe. « Il nous manque des renforts », a-t-il déclaré avant d’affronter les Majorquins, tout en indiquant les postes à pourvoir : « On a besoin d’attaquants, d’un milieu et d’un gardien de but ».

Mercato : Greif et Lees-Melou en approche à l’OL, Buonanotte dans le viseur

Pour le portier qui va prendre la place de Lucas Perri, Michele Kang négocie le transfert de Dominik Greif au RCD Majorque en Espagne. Dans l’entrejeu, le club rhodanien tente de recruter Pierre Lees-Melou au Stade Brestois. En attaque, l’OL a des vues sur Facundo Buonanotte (20 ans). Le jeune joueur de Brighton est évalué à 20 M€ et son contrat va jusqu’en 2028. Ce qui est un obstacle pour Lyon, dont les dépenses sont surveillées par la DNCG.

Il faut rappeler que la Direction de l’Olympique Lyonnais a recruté Afonso Moreira et Ruben Kluivert au Portugal cet été. À la suite de l’ailier portugais et du défenseur central néerlandais, L’Équipe a annoncé le retour de Nicolas Tafliafico, dont le contrat a expiré depuis le 30 juin 2025. L’arrière gauche argentin devrait revenir à Lyon pour prolonger son bail.