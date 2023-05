La star du Toulouse FC, Branco van den Boomen a fait un choix déterminant pour la suite de sa carrière. Son avenir ne devrait pas se dessiner en France.

Depuis quelques heures, les supporters sont au courant. Branco van den Boomen, l'une des stars offensives du Toulouse FC, va quitter le club tout comme 3 autres joueurs. L'annonce a été faite via un communiqué officiel, et a sans doute provoqué la stupeur dans le camp des fans. Branco van den Boomen, c'est 5 buts et 8 passes décisives en Ligue 1 cette saison.

Autrement dit, on parle d'un cadre de l'effectif toulousain. Alors forcément, ce départ devrait faire mal à l'équipe. Si le Téfécé a réussi son exercice 2022-2023 (maintenu en Ligue 1, vainqueur de la Coupe de France), c'est en partie grâce à lui. Les supporters attendent désormais de connaître sa nouvelle destination. Après 3 ans passés en Haute-Garonne, van den Boomen l'a peut-être trouvée. L'OM et le RC Lens, qui le pistaient, ne devraient pas avoir la chance de l'accueillir.

L'Ajax en pôle pour s'offrir Branco van den Boomen

C'est aux Pays-Bas, sa terre natale, que Branco van den Boomen devrait jouer la saison prochaine. L'Ajax Amsterdam a été séduit par ses performances et l'aurait convaincu de signer d'après le journaliste Fabrizio Romano. Alors qu'il sera libre en juin, le milieu offensif de 27 ans devrait donc rejoindre les Ajacides gratuitement. Seul le salaire devra évidemment être assumé par le club néerlandais après le transfert.

Difficile de croire qu'une autre écurie pourrait doubler l'Ajax dans le dossier. De plus, le club a perdu sa couronne cette saison en Eredivisie, au profit du Feyenoord Rotterdam qui a mis fin à un long règne (4 titres consécutifs depuis 2019). Ainsi, Branco van den Boomen a peut-être été séduit par l'idée de reconquérir le meilleur championnat néerlandais avec l'Ajax, en plus de jouer une coupe d'Europe. À ce sujet, les Lanciers devraient disputer les barrages de la Ligue Europa. Troisièmes d'Eredivisie à une journée de la fin, ils doivent espérer un faux-pas du PSV Eindhoven (2ème) pour assurer leur place dans cette compétition. Ils devront également s'imposer pour valider a minima leur qualification en Ligue Europa Conférence.