À la Recherche de deux ou trois renforts pour boucler son recrutement estival, le PSG pourrait avoir une opportunité en or du côté de Manchester United.

Avec le départ de Lionel Messi et l’avenir incertain de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain a fait du renforcement de son secteur offensif sa principale priorité sur ce mercato estival. Ainsi, après Marco Asensio et Kang-In Lee, les dirigeants veulent encore recruter deux ou trois éléments en attaque. Aux dernières nouvelles, Manchester United pourrait offrir une solution viable aux Rouge et Bleu.

Mercato PSG : Jadon Sancho disponible pour 40M€

Erik Ten Hag, l’entraîneur de Manchester United, aimerait attirer un vrai attaquant de pointe durant ce mercato estival. Mais l’arrivée de Mason Mount en provenance de Chelsea pour un montant de 64,20 millions d’euros, ce qui a considérablement réduit le budget déjà serré des Red Devils. À la recherche de moyens additionnels pour financer son recrutement, Manchester United a décidé de vendre plusieurs joueurs dans les semaines à venir. Jadon Sancho ferait ainsi partie des joueuers qui pourraient quitter le Nord de l’Angleterre cet été.

Il y a quelques semaines, le journaliste Ben Jacobs de CBS Sports a révélé que le Paris SG serait sur les rangs pour recruter Jadon Sancho cet été. De son côté, Mark Ogden, journaliste de la chaîne américaine ESPN, assure que l’ancien club de Cristiano Ronaldo pourrait céder l’international anglais de 23 ans contre un chèque de 40 millions d’euros.

The Daily Mail ajoute que le Borussia Dortmund se serait retiré de la course à la signature de son ancien ailier. D’après Sport Bild, le club allemand militerait plus pour l’arrivée de Weston McKennie et envisagerait de donner du temps au jeune Julien Duranville. Le Paris Saint-Germain pourrait donc récupérer tranquillement Sancho cet été.