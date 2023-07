Dans une interview accordée à L’Équipe, Leonardo, ancien directeur sportif du PSG, ne s’est pas montré tendre avec Kylian Mbappé, qui lui a aussitôt répondu.

Mercato PSG : Leonardo conseille à Paris de vendre Kylian Mbappé cet été

Alors que Kylian Mbappé ne souhaite pas prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain, ouvrant ainsi la porte à un départ gratuit dans un an, Leonardo n’a pas pris de gants pour le critiquer. Pour l’ancien directeur sportif du club de la capitale française, Nasser Al-Khelaïfi doit se débarrasser de l’attaquant de 24 ans dès cet été, puisqu’il a prouvé qu’il n’est pas un leader malgré tout son talent.

« Pour le bien du PSG, je pense que le moment est venu que Mbappé parte, peu importe la manière. Le PSG existait avant Kylian Mbappé et il existera après lui. Avec son comportement ses deux dernières années, Mbappé démontre qu’il n’est pas encore un grand joueur capable de guider vraiment une équipe. Il est un grand joueur, pas un leader. Il est un grand buteur, pas un créatif. C’est difficile de construire une équipe autour de lui. Il est tout à fait possible de gagner cette compétition (la C1) sans lui », a confié Leonardo, très remonté contre le champion du monde 2018. Une sortie fracassante qui est parvenue aux oreilles de l’ancien joueur de l’AS Monaco. Et sa réponse a été du tic au tac.

Kylian Mbappé se paie royalement la tête de Leonardo

Attaqué publiquement par son ancien directeur sportif, Kylian Mbappé a préféré ignorer royalement les propos de Leonardo. Dans des propos relayés par le média espagnol Defensa Central, le partenaire de Neymar aurait notamment répondu : « ce que dit ce monsieur m’importe peu », avant de poursuivre ses vacances sur les terres d’origine de ses parents. Après le Cameroun, l’enfant de Bondy s’apprête à se rendre en Algérie, chez sa mère Fayza Lamari.

« Il est important pour nous de visiter ses pays d’origine, à savoir le Cameroun et l’Algérie. Il est français et fier de l’être, mais aussi fier de ses racines », a expliqué l’ancienne handballeuse à la presse camerounaise. Pour rappel, Mbappé est attendu au Campos PSG, le nouveau centre d’entraînement du Paris SG, le lundi prochain.