Le FC Metz, auteur d'une superbe saison en Ligue 2, va retrouver l'élite la saison prochaine. Le club vient d'acter la signature d'un milieu.

Mercato : Cheikh Tidiane Sabaly prolonge au FC Metz

Le FC Metz l'a officialisé, Cheikh Tidiane Sabaly a prolongé son contrat au FC Metz jusqu'en 2026. Le joueur sénégalais de 24 ans prolonge donc de 2 ans, lui qui était lié sous contrat jusqu'en 2024. Sabaly avait rejoint le club messin en 2018, alors qu'il n'avait que 19 ans. Le milieu avait été prêté au Pau FC de 2019 à 2021 et avait notamment contribué à la montée en Ligue 2 du club pallois en 2020.

La saison dernière, Cheikh Tidiane Sabaly a beaucoup joué avec le FC Metz, en étant titularisé à 21 reprises. Le joueur sénégalais s'est montré très important dans le sprint final en Ligue 2 en fin de saison en inscrivant 2 buts importants qui ont permis au FC Metz de retrouver l'élite du football français. Il avait inscrit le but de la victoire face au FC Sochaux (1 à 0) lors de la 37e journée, et avait marqué un but dans la victoire messine face à Bastia (3 à 2) lors de la 38e et dernière journée de Ligue 2.

La préparation du FC Metz

Les Grenats sont de retour à l'entraînement depuis le 5 juillet, et le FC Metz a révélé la campagne de préparation pour la saison prochaine. Les Messins joueront 6 matchs avant la reprise de la Ligue 1 le week-end du 12 et 13 août. Le premier match aura lieu ce mardi, et opposera Metz au Racing Luxembourg. Le deuxième match se déroulera le 15 juillet et les Grenats affronteront le club de Seraing.

Ensuite, les joueurs participeront à un stage de 8 jours dans les Vosges, et joueront deux matchs durant ce stage : le premier face à Troyes le 22 juillet, et le deuxième face à Sochaux le 25 juillet. Le club messin affrontera le 29 juillet un autre pensionnaire de Ligue 2, Amiens, et la préparation se terminera le 5 août avec un match contre le club néerlandais d'Heerenveen.