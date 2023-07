L’ASSE tiendrait ses deux prochaines recrues. Les profils ont été dévoilés par Laurent Batlles et Saint-Etienne s’activerait pour boucler leurs arrivées.

Mercato ASSE : Un défenseur et un joueur offensif attendus par Laurent Batlles

L’ASSE n’a pas perdu de temps pour recruter Ibrahim Sissoko au FC Sochaux. Il succède à Jean-Philippe Krasso, buteur parti à l’Étoile Rouge de Belgrade. D’autres recrues devraient suivre l’avant-centre à Saint-Etienne, dans les prochains jours comme annoncé par Loïc Perrin. Laurent Batlles les attend pour peaufiner sa préparation estivale, à trois semaines du coup d’envoi de la Ligue 2.

Cette semaine, il a justement dévoilé le profil des deux joueurs espérés en priorité. Il a indiqué qu’il attend un défenseur central et un joueur offensif polyvalent après Ibrahim Sissoko.

L'ASSE s'active pour boucler les arrivées de Batubinsika et Livolant

Si l’on en croit les informations de Foot Mercato, l’ASSE tient les deux joueurs espérés par Laurent Batlles. En effet, la piste menant vers Dylan Batubinsika (27 ans), révélée par le média et confirmée par Peuple-Vert, se précise. Ce dernier est un arrière axial formé au PSG de 2004 à 2017 et évoluant au FC Famalicão au Portugal depuis 2021. Prêté au Maccabi Haïfa la saison dernière, il avait été sacré champion d'Israël. L'ancien Parisien serait favorable à un retour en France, après six saisons consécutives à l'étranger.

Foot Mercato confirme aussi l’intérêt de Saint-Etienne pour Jérémy Livolant (25 ans) de l’EA Guingamp. Il s’agit d’un polyvalent joueur (avant-centre ou milieu offensif) qui est dans sa dernière année de contrat en Bretagne. D'après les confidences de Santi Aouna, « l’ASSE espère boucler les arrivées de Dylan Batubinsika et de Jeremy Livolant », le plus rapidement possible. Le journaliste assure aussi que les dirigeants stéphanois sont toujours intéressés par les services d’Antoine Leautey « pour renforcer leur équipe ».