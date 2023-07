La première recrue annoncée à l’ASSE a signé ce jeudi. Elle arrive de Ligue 2 pour prendre la place de Jean-Philippe Krasso, buteur stéphanois de la saison dernière.

Mercato ASSE : Ibrahim Sissoko rejoint Saint-Etienne pour 3 ans

Le communiqué officiel de l’ ASSE est tombé. Le club tient sa première recrue estivale. Ibrahim Sissoko s’est engagé avec l’AS Saint-Etienne pour trois ans, jusqu’en 2026 comme pressenti. « C’est désormais sous les couleurs stéphanoises qu’Ibrahim Sissoko (27 ans) s’apprête à démarrer une nouvelle saison de Ligue 2 BKT. Ce jeudi, l'attaquant de 27 ans s’est officiellement engagé avec l’AS Saint-Étienne et devient, après les levées d'option de Niels Nkounkou et Mathieu Cafaro puis la prolongation de Gaëtan Charbonnier, le quatrième renfort estival », a informé le club ligérien.

Le nouveau numéro 9 de l’ASSE avait été le meilleur buteur du FC Sochaux-Montbéliard la saison dernière. Il avait inscrit 13 buts et délivré 5 passes décisives en 35 matchs disputés en Ligue 2. Le « buteur incontournable », comme l’a qualifié Saint-Etienne dans son communiqué, se dit « très content de rejoindre Saint-Étienne, une terre de football, un grand club avec un public chaud ». Ibrahim Sissoko a déclaré ensuite : « Je rejoins un projet qui me plaît, j'ai à cœur de faire de belles choses et d'atteindre nos objectifs ».

Mercato ASSE : Laurent Batlles apprécie le profil d' Ibrahim Sissoko

Laurent Batlles, entraîneur de l'ASSE, est aussi satisfait de l’arrivée de la première recrue de son groupe. « Je suis très heureux de l'arrivée d'Ibrahim, un joueur qui connaît très bien la Ligue 2 et qui a de belles statistiques. C'est un attaquant de surface qui sait aussi prendre la profondeur. C'est un peu un mix entre ses deux nouveaux coéquipiers, Ibrahima Wadji et Gaëtan Charbonnier. Je suis très content d'avoir ce profil dans l'effectif », a confié le technicien des Verts.