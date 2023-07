À la recherche d’un défenseur central, l’ASSE travaillerait sur la piste d'un joueur formé à Paris pendant ce mercato estival.

Mercato : L'ASSE privilégie des pistes moins coûteuses

L’ASSE s’est renforcé en attaque comme prévu. Les Verts se sont offerts les services d’Ibrahim Sissoko gratuitement. Il est arrivé à Saint-Etienne librement après avoir résilié son contrat au FC Sochaux. L’avant-centre franco-malien a pris la place de Jean-Philippe Krasso, meilleur buteur de l'ASSE la saison dernière.

Sans grand moyen pour recruter, l’ASSE se penche discrètement sur des pistes à moindre coût. Elle privilégie même des joueurs libres de tout engagement. C’est d’ailleurs la raison de la difficulté du club à recruter des joueurs de premier choix. La priorité de Loïc Perrin en attaque était Alexandre Mendy du SM Caen, mais il est sous contrat en Normandie et l’indemnité de son transfert est estimée à 2,5 M€ par Transfermarkt.

Dylan Batubinsika dans le viseur de Saint-Etienne

En défense, plusieurs pistes sont attribuées à l’ASSE depuis le début du mercato, notamment celle menant vers Jérémy Gélin d’Amiens SC. Les recruteurs stéphanois sont toujours à la recherche de celui qui sera le binôme du capitaine Anthony Briançon. Et une nouvelle piste est révélée ce lundi. Selon les informations de Peuple-Vert, Loïc Perrin est sur les traces de Dylan Batubinsika. La source évoque un joueur « particulièrement apprécié par l’AS Saint-Etienne » et le décrit comme « un défenseur athlétique et solide dans les duels ».

La cible stéphanoise est un arrière formé au PSG, qui y a passé 13 ans, de 2004 à 2017, sans avoir joué le moindre match en équipe professionnelle. Cependant, Dylan Batubinsika s’est imposé au Royal Antwerp (D1 Belgique) en 2017-2021, puis au FC Famalicão où il évolue depuis 2021. Prêté au Maccabi Haïfa la saison dernière, il avait été sacré champion d'Israël.

De plus, le défenseur congolais avait participé à la Ligue des Champions 2022-2023 et avait affronté le PSG en phase de poules. Selon la source, l’ancien parisien souhaite revenir en France pour se relancer. Dylan Batubinsika est par ailleurs lié au club portugais jusqu’en 2025 et vaut 1,2 millions d'euros selon Transfermarkt.