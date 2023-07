Pour la vente OM à l'Arabie Saoudite, une récente publication sur Twitter de David Heller, journaliste financier chez Bloomberg, a suscité l'excitation des amateurs de football. Le journaliste a évoqué les intentions de l'Arabie saoudite d'acquérir un club de haut niveau dans l'une des cinq grandes ligues européennes et tous les regards se tournent vers l'Olympique de Marseille.

Vente OM : l'option de l'Arabie Saoudite prend davantage d'ampleur

Après avoir récemment conclu l'acquisition du club anglais de Newcastle United, qui a marqué l'entrée en scène des investisseurs saoudiens dans le paysage du football européen, l'Arabie saoudite semble prête à étendre son influence à d'autres clubs de football prestigieux. Bien que David Heller n'ait pas explicitement mentionné l'OM, de nombreux observateurs estiment qu'il fait allusion au club marseillais, l'un des plus emblématiques de la Ligue 1 française et le plus suivi par les hommes d'affaires saoudiens.

Le tweet de Heller a déclenché une avalanche de réactions sur les réseaux sociaux, ramenant la vente de l'OM en une de l'actualité. Des supporters de l'OM sont partagés entre l'enthousiasme de l'arrivée de riches Saoudiens à la tête du club et l'inquiétude de voir la culture phocéenne disparaitre de la future gestion de l'équipe.

Certains voient cette possible vente de l'OM comme une opportunité de renouveau, offrant des ressources financières importantes pour renforcer l'équipe et viser des objectifs plus ambitieux. D'autres, en revanche, s'inquiètent de l'impact potentiel sur l'identité et les valeurs du club, craignant que des intérêts étrangers ne compromettent son intégrité.

Si l'Arabie saoudite s'intéresse réellement à l'OM, cela pourrait entraîner une série de conséquences significatives pour le club et le football français dans son ensemble. Sur le plan financier, une injection majeure de capitaux saoudiens pourrait permettre à l'OM de rivaliser avec les clubs européens les plus riches et d'attirer des joueurs de renom. Cela pourrait également stimuler l'économie locale, créant des opportunités d'emplois et de développement autour du club.

Cependant, les implications géopolitiques d'une telle acquisition ne doivent pas être ignorées. L'Arabie saoudite est souvent critiquée pour sa situation en matière de droits de l'homme et ses pratiques politiques controversées. L'association de l'OM avec un pays ayant une telle réputation pourrait soulever des questions éthiques et morales, ce qui pourrait conduire à des réactions mitigées de la part des supporters et du grand public phocéen.

Il faut par ailleurs noter que la vente OM ne se limitera pas uniquement à l'aspect financier. Les investisseurs étrangers doivent tenir compte de l'histoire, de la culture et de l'identité du club pour éviter de perturber son équilibre délicat. L'Olympique de Marseille, avec son héritage riche et ses fervents supporters, est un club profondément enraciné dans la communauté marseillaise. Toute tentative de changement radical pourrait rencontrer une résistance farouche des groupes de supporters.

Pour le moment, il convient de prendre les spéculations avec prudence, car le tweet de David Heller ne constitue qu'une source d'information non confirmée. Toutefois, s'il s'avère que l'OM est effectivement dans le viseur de l'Arabie saoudite comme l'avait confirmé il y a quelques semaines le média israélien i24NEWS. La Vente OM pourrait marquer un tournant majeur et déboucher à terme sur l'extinction du PSG qui fait présentement la pluie et le beau temps.