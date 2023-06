Frank McCourt va-t-il céder le contrôle de l’OM à l’Arabie saoudite ? Une personne bien informée sur le sujet est persuadée que la transaction est déjà en cours.

Vente OM : L'Arabie saoudite tente de faire plier Frank McCourt

Cela fait maintenant plus de deux ans que la vente OM rythme l’actualité phocéenne sans vraiment se concrétiser. Et ce dossier sensible a connu de nouveaux rebondissements suite aux récentes révélations de Rolland Courbis et la chaîne i24NEWS, mettant en exergue un intérêt permanent de l’Arabie saoudite pour l’Olympique de Marseille.

Après une offre de 200 millions d’euros déclinés par la direction marseillaise, le gouvernement saoudien garde toujours espoir pour l’acquisition de l’OM. La chaîne israélienne avançait d'ailleurs que les richissimes hommes d’affaires préparaient une offre conséquente pour convaincre Frank McCourt de céder son bien. Sauf que dans les faits, la vente OM n’a toujours pas été officialisée.

Même si les fans marseillais souhaitent un radical changement dans la gestion de leur club de cœur, le milliardaire américain apporte sans cesse des démentis, assurant à qui veut l’entendre que son « OM n’est pas à vendre ». Ces allégations n’empêchent pas pour autant les nombreuses spéculations sur l’avenir de l’Olympique de Marseille. Certains instigateurs de la Vente OM avancent que des dirigeants saoudiens seraient même à l’origine des fonds conséquents qui ont permis à Pablo Longoria de recruteur massivement durant ces derniers mercatos. Cet avis est notamment partagé par Thibaud Vézirian.

L’OM bientôt sous pavillon saoudien ? C’est inéluctable !

L’ancien journaliste de L’Équipe est un fer de lance du dossier de la Vente OM grâce à son enquête approfondie sur le sujet. Dans une lettre ouverte intitulée « Lettre aux impatients » diffusée sur sa chaîne Youtube, Thibaud Vézirian a défendu le processus d'une future acquisition de l’OM par l'Arabie saoudite. Pour ce faire, il souligne le contraste saisissant entre la situation financière précaire du club phocéen, il y a peu de temps et les dépenses importantes effectuées depuis lors.

« Regardez le Onze de janvier 2021. Regardez celui d’aujourd’hui. Villas Boas, Eyraud ou Pablo Longoria le disaient haut et fort, il n’y a pas d’argent. Obligés de bricoler. Puis du jour au lendemain… Un coach grassement payé est arrivé du Brésil, où il était en contrat. L’OM est devenu 20e club le plus dépensier en 2022. Un OM hyper actif au mercato, qui depuis 2021 a dépensé +200M d’achats de joueurs, pour 30-40M de ventes », a-t-il posté.

Comment ces changements brutaux ont-ils pu s’opérer ? Thibaud Vézirian laisse entendre que ces investissements conséquents ne sont que le résultat des discussions entre l'Arabie saoudite et l'actuel propriétaire de l'OM, Frank McCourt, qui serait finalement prêt à céder son club au prix fort. Le confrère se positionne clairement pour la vente de l’OM aux Saoudiens. Il est convaincu que cette acquisition se réalisera, peu importe le temps que cela prendra. Selon lui, les négociations en cours entre les parties concernées aboutiront finalement à un accord, si ce n'est pas encore fait. « Tout ça va arriver, c’est inéluctable », a-t-il ajouté.

Attention..., il faut prendre du recul

Le journaliste maintient que sa position concernant la future vente de l’OM à l'Arabie saoudite reste basée sur des preuves. Seulement, il refuse de les dévoiler, car ses justifications « impliquent des gens de confiance, des familles, du travail, de la confiance… Donc elles seront protégées coute que coute ». En attendant, de nombreux supporters espèrent que la vente de l’OM à de riches hommes d’affaires d’Arabie Saoudite se concrétisera dans un futur très proche.

L’arrivée des Saoudiens, dotés de ressources financières quasi illimitées, pourrait faciliter le recrutement de joueurs de classe mondiale. Dans ce scénario, l'arrivée de Zinédine Zidane à l'Olympique de Marseille deviendrait plus que plausible. Tel est le rêve des fans phocéens. Néanmoins, au travers de cette « Lettre aux impatients », Thibaud Vézirian appelle les supporters passionnés de l’Olympique de Marseille à prendre du recul sur ce dossier sensible. Il invite chacun à se concentrer sur l’essentiel, c’est-à-dire le football, le mercato et le futur prometteur du club phocéen. « Soyez serein, l’avenir sera forcément radieux », a-t-il conclu.