En lâchant 60M€ pour s’offrir Manuel Ugarte cet été, le PSG a frappé un gros au milieu de terrain puisqu’il semble déjà faire l’unanimité au sein du club.

Mercato PSG : Manuel Ugarte au Paris SG pour cinq ans

Arrivé en provenance du Sporting Portugal, Manuel Ugarte est la troisième recrue estivale du Paris Saint-Germain après Milan Skriniar et Marco Asensio. Le milieu de terrain de 22 ans s'est engagé en faveur des Rouge et Bleu pour cinq ans, soit jusqu'en juin 2028. « Je suis sincèrement très heureux de pouvoir atteindre cette grande étape dans ma carrière, dans un club aussi immense. Je vais tout donner pour le Paris Saint-Germain », a déclaré l’international uruguayen après l’officialisation de sa signature. Et selon les premières impressions que dégage Ugarte, Luis Campos ne s’est pas trompé en allant le chercher au Sporting.

Manuel Ugarte, l’arme fatale du Paris SG au milieu de terrain ?

Présent sur le plateau de L’After Foot mercredi soir, le journaliste Fabrice Hawkins s’est exprimé sur les premiers pas de Manuel Ugarte au sein du collectif du Paris Saint-Germain. Alors que le PSG a repris l’entraînement lundi pour les joueurs non concernés par la dernière trêve internationale, le nouveau numéro 4 a déjà charmé ses coéquipiers.

« Il est très dur à l’entraînement. Il s’impose, il donne plutôt une bonne impression à ses coéquipiers. On sent qu’il y a une vraie pâte et qu’il y a une volonté de faire, la possibilité de faire la loi au milieu. Ce sont les premiers retours en tout cas », a expliqué le spécialiste de RMC. De son côté, le compatriote d’Edinson Cavani s’est émerveillé après avoir franchi les portes du Campus PSG, le nouveau centre d’entraînement des Parisiens. « Incroyable, je n’ai jamais vu un centre d’entraînement comme ça », a lancé Ugarte après la reprise du club de la capitale.