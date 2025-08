Mercato ASSE : Un arrière gauche repéré au Danemark

Un arrière latéral gauche est toujours attendu à l’ASSE avant le début de la Ligue 2. Une nouvelle piste au Danemark est révélée, alors qu’Ebenezer Annan serait déjà sous le coude.

Mercato : Ebenezer Annan toujours attendu à l’ASSE

L’ASSE a besoin de se renforcer en défense, au poste d’arrière gauche. Ce couloir est fortement diminué à la suite des départs de Pierre Cornud (28 ans) et Léo Pétrot (28 ans). Pour l’instant, ce poste est occupé par deux jeunes joueurs pendant la préparation estivale. Lassana Traoré (18 ans), qui est arrivée du Sénégal cet été et Maedine Makloufi (20 ans), un joueur de la réserve, promu par Eirik Horneland.

Ils n’ont aucune expérience du haut niveau et ne donnent pas suffisamment de garantie au coach des Verts pour tenir ce poste en Ligue 2. De ce fait, l’AS Saint-Etienne cherche à renforcer ce secteur défensif. Des négociations avancées avec l’Etoile Rouge de Belgrade, pour le recrutement d’Ebenezer Annan (22 ans), ont été annoncées cette semaines par des médias serbes. Nova Sport et Mozzart Sport ont même évoqué un éventuel accord autour de 2,5 M€ bonus inclus, pour le Ghanéen.

Entre-temps, l’ASSE aurait des vues sur un autre joueur à l’étranger. D’après les informations de Peuple-Vert, elle aurait repéré Christ Tapé sur son outil data. Le défenseur de l’AC Horsens évolue en deuxième division au Danemark. Il figure sur la short list des latéraux gauches contactés par Kilmer Sports Ventures ces derniers jours, à en croire le média spécialisé.

Christ Tapé (23ans) est un talent ivorien qui ne compte qu’une saison dans le championnat danois où il a débarqué l’été dernier en provenance de la Côte d’Ivoire. Contrairement à Ebenezer Annan, qui est international ghanéen depuis mars 2024, le joueur de 19 ans n’a aucune expérience au haut niveau.

Notons que Christ Tapé est évalué à 400 000 € par Transfermarkt, mais son contrat va jusqu’en juin 2028.