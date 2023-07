Alors que le mois de juillet touche bientôt à sa fin, le FC Nantes cherche toujours à renforcer son effectif, et vise deux attaquants prometteurs.

Mercato FC Nantes : Tosin Aiyegun, nouvelle cible du FCN

Il devient urgent de faire accélérer les choses au FC Nantes. Confronté à de nombreux départs dont ceux de Ludovic Blas et Andy Delort, les Canaris ne se montrent pas très actifs dans le sens des arrivées. Hormis Mostafa Mohamed, dont l'option d'achat a été levée en fin de saison, et Hugo Barbet qui est arrivé libre en provenance de Guingamp, aucune recrue n'est à mentionner chez les Canaris, et cela inquiète les supporters, surtout après la piètre prestation de leur équipe samedi dernier en amical face à Laval (défaite 3-0).

Récemment mise en place par Franck Kita, la cellule de recrutement nantaise travaille sur plusieurs dossiers, et s'était intéressée à Dembo Sylla, latéral droit de Laval. Finalement, ce dernier va rejoindre le FC Lorient ce lundi, et le FC Nantes va devoir se rabattre sur d'autres cibles. Ce lundi, c'est le secteur offensif qui est visé par les Jaune et Vert. Selon les informations révélées par Hit West, la direction nantaise discute actuellement avec le FC Zurich pour tenter de faire venir Tosin Aiyegun, attaquant de 25 ans qui sort d'une saison intéressante avec le club suisse (16 buts et 3 passes décisives en 40 matchs).

Yunus Akgün également sur les tablettes du FC Nantes

En plus de Tosin Aiyegun, le FC Nantes travaille sur un ailier afin de remplacer Ludovic Blas. Selon les dernières informations dévoilées par Ouest-France, Yunus Akgün est pisté par les dirigeants en vue d'un transfert cet été. Actuellement à Galatasaray, l'attaquant turc de 23 ans sort d'une saison moyenne avec 1 but inscrit et 4 passes décisives délivrées en 28 matchs toutes compétitions confondues. Sous contrat jusqu'en 2026, le joueur est estimé à 7 millions d'euros.