Le RC Lens prépare le prochain mercato estival. En quête de renforts au milieu de terrain, Franck Haise lorgne le profil d’un joueur du Stade Rennais.

Mercato RC Lens : Franck Haise a le regard tourné vers le Stade Rennais

Éliminé de la Ligue Europa et en difficulté en Ligue 1, le RC Lens travaille d’ores et déjà sur le prochain mercato estival. En priorité, Franck Haise aimerait avoir du renfort au milieu de terrain et cible pour cela un joueur du Stade Rennais.

L’entraîneur Lensois a l’accord des dirigeants du club artésien pour faire venir Ludovic Blas cet été. Ce dernier n’arrive pas à s’imposer au SRFC qu’il avait rejoint en juillet 2023 en provenance du FC Nantes.

Son temps de jeu est sérieusement limité, ce qui pourrait lui donner des envies d’ailleurs. Selon les dernières informations de Rennes, les dirigeants du Stade Rennais chercheraient à se séparer du joueur. Son transfert serait fixé à 15 millions d’euros.

Franck Haise connaît bien le talent de Blas et trouve qu’il peut être l’une de ses pièces maîtresses la saison prochaine.

Ludovic Blas ouvert à un transfert à Lens

Ludovic Blas est favorable à un départ du Stade Rennais FC pour rejoindre les Sang et Or. Il a toujours exprimé son désir de jouer sous les couleurs lensoises. La direction du RCL n’a pas encore enclenché les négociations avec le joueur, mais la manœuvre ne saurait tarder.

L’élimination du RC Lens en Ligue Europa pourrait accélérer les négociations pour l’arrivée de Blas dans le nord de la France. Le RC Lens a été battu (3-2) par Fribourg le jeudi 22 février en barrage de Ligue Europa.

Franck Haise est très déçu de l’issue de la rencontre. Il met cependant le cap sur d’autres matchs à venir. Le club Sang et or vise à terminer cette saison en beauté en Ligue 1.

« La déception prime aujourd’hui, mais dans quelques jours, semaines, mois, l’expérience de ces huit matchs nous servira à tous », a promis le coach lensois.