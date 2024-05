FC Nantes : 25M€ de budget mercato cet été

Le FC Nantes va bien préparer la saison à venir avec un budget mercato de 25 millions d’euros. Antoine Kombouaré aura de quoi s’offrir les joueurs dont il pourra se servir la saison prochaine pour repositionner le FCN au cœur du football français.

Une saison houleuse pour le FCN

Une nouvelle fois, le FC Nantes a flirté avec la correctionnelle. En trois ans, c’est la deuxième fois que les Canaris évite la relégation de justesse. Pour terminer leur saison, les joueurs nantais ont subi 3 défaites et 2 matchs nuls. Un maintien qui tient donc plus à la médiocrité des adversaires, plutôt qu’à une vraie rébellion de l’effectif.

Au final, c’est une 14ème place presque anodine avec la deuxième pire différence de buts de Ligue 1, après la lanterne rouge Clermont, que le FCN reste dans l’élite. La réputation d’équipe lessiveuse de coachs a bel et bien été honorée. Cette saison, le FC Nantes a connu 3 entraineurs avec Pierre Aristouy, Jocelyn Gourvennec et Antoine Kombouaré, revenu moins d’un an après avoir été viré.

Mercato FC Nantes : De belles emplettes pour bien attaquer

Le directeur général adjoint du FCN a d’abord cherché à rassurer en déclarant que les Canaris prévoient d’investir environ 25 millions d’euros dans les transferts lors du mercato estival, comme l’année précédente, malgré l’incertitude concernant les droits TV : « On sera sur la même tendance, même si on ne connaît pas les droits TV, 30 % du budget« .



Franck Kita a souligné que, tout en étant prêt à renforcer considérablement l’effectif, le club jaune et vert n’excluait pas la possibilité de réaliser de belles ventes pendant le mercato. « On n’a pas besoin de vendre pour acheter. Mais ça fait partie du football et des affaires. Et je crois que ces dernières années, on s’est attaché à mieux vendre« .