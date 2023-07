Après l'échec dans la piste Iliman Ndiaye, l'OM essuie un nouveau coup de froid dans une piste offensive menant à un joueur libre de tout contrat.

Mercato OM : Jonathan Bamba à un pas du Celta Vigo

Ce lundi 17 juillet n'est pas vraiment une bonne journée pour l'OM et Pablo Longoria. Il y a quelques heures, le président marseillais a pris connaissance de la décision d'Iliman Ndiaye de rester à Sheffield malgré tout son amour pour le club phocéen. Dimanche soir, l'Olympique de Marseille s'est positionné sur Jonathan Bamba. L'attaquant est désormais libre de tout contrat après la fin de son bail avec le LOSC le 30 juin dernier.

Toutefois, Pablo Longoria fait face à de la concurrence, notamment avec la présence de l'OGC Nice et du Celta Vigo. Et selon les dernières tendances, le président olympien est sur le point d'être défintivement hors course pour la signature de l'ancien lillois. En effet, selon les informations dévoilées par Relevo, Jonathan Bamba serait tout proche du pensionnaire de Liga. Toutefois, il reste encore un tout petit espoir pour l'Olympique de Marseille.

Jonathan Bamba n'a pas encore fait de choix définitif

Elle est peut-être là l'opportunité pour l'OM et Pablo Longoria. Si Jonathan Bamba est annoncé à un pas du Celta Vigo, l'ailier ivoirien doit encore trancher, chose qu'à l'heure actuelle il n'a pas encore fait. En effet, RMC Sport explique ce lundi que le joueur est toujours en pleine réflexion concernant sa prochaine destination.

En plus de l'OM et du Celta Vigo, l'OGC Nice est également sur le dossier, et était même plutôt bien avancé ces derniers jours. C'est donc l'ancien lillois qui va devoir choisir entre les trois destinations, et l'Olympique de Marseille a encore un peu de temps pour essayer de convaincre Jonathan Bamba de rejoindre la cité phocéenne durant le mercato estival. Une décision devrait tomber dans les prochains jours.