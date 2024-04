Polémique explosive à Marseille après le nul face à l’OGC Nice !

Dans ce choc pour l’Europe entre l’OM et L’OGC Nice qui s’est soldé par un match nul 2-2, l’arbitrage est encore au cœur des polémiques. Des décisions plus que litigieuses ont peut être couté la victoire à Marseille.

Un rouge et un penalty pour une grosse polémique

Il y a d’abord eu ces deux avertissements distribués à Moumbagna pour excès d’engagement en première mi temps. Pour le coach marseillais Jean Louis Gasset, « ce n’était pas une agression. » Sur Canal +, pour le consultant et ancien entraineur Frédéric Antonetti le verdict est clair : « le rouge n’est pas mérité du tout, c’est une erreur de M. Pignard. » Tout ça a continué de faire monter la tension à la mi-temps.

Et ça ce n’est pas tout ! Après l’expulsion de Faris Moumbagna, une autre action plus que litigieuse, cette fois en faveur des marseillais, fait débat. Il s’agit d’un penalty concédé par Mohamed-Ali Cho sur Léo Balerdi. L’ancien Angevin âgé de 20 ans semblait pourtant avoir dégagé proprement mais son pied est retombé sur celui de l’Argentin, qui s’est écroulé dans la surface niçoise.

Le joueur du GYM, et buteur ce soir, Melvin bard, s’est montré plus philosophe à la fin du match : « lésé ? Oui et non car on ne va pas se cacher derrière les erreurs, c’est le foot ». Hier soir, l’Olympique de Marseille et l’OGC Nice se sont affrontés en match en retard de la 29e journée de Ligue 1. Les phocéens, bien que nettement dominateurs, n’ont pu s’imposer au Vélodrome. La raison ? Un arbitrage et des décisions plus que litigieuses de la part de Jérémie Pignard.

L’OM, réduit à 10, pendant plus d’une mi-temps a pourtant su développer son jeu et le score aurait pu être bien différent avec un peu plus de réussite, notamment sur la barre transversale de Pierre-Emerick Aubameyang dans le temps additionnel. L’arbitrage n’a en tout cas pas laissé les marseillais de marbre. Le latéral, international français, Jonathan Clauss a vivement exprimé sa frustration.

OM – OGC Nice : l’arbitrage au centre de toutes les polémiqueshttps://t.co/BnYKDtmF66 — Foot Mercato (@footmercato) April 24, 2024

Trop d’erreurs d’arbitrage en France ? La colère de Daniel Riolo

Au micro de RMC Sport, hier soir, Daniel Riolo s’est révolté contre les erreurs d’arbitrage grossières, qui arrive de plus en plus souvent selon lui. Il n’a pas mâcher ses mots : « les erreurs d’arbitrage sont de plus en plus graves. Ce n’est plus une petite question d’appréciation, là. Si ce soir, il existe une seule personne pour nous dire qu’il y a penalty pour l’OM, je veux l’entendre. Je veux connaître l’argument. Et pareil pour le deuxième carton jaune de Moumbagna. (…) C’est une addition d’incompétences, là. Les erreurs sont trop grosses. Que le chef de l’arbitrage en France vienne nous expliquer les décisions de ce soir ! »

Le nouveau coup de sang de Daniel Riolo fait écho avec les déclarations des joueurs et dirigeants de l’Olympique de Marseille et de l’OGC Nice hier soir.